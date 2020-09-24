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Merkez Bankası 2 Yılın Ardından Politika Faizini Artırdı

Ankara, 24 Eylül 20 (TAK): Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizini 2 yılın ardından yükseltti.

24 Eylül 2020 Perşembe 21:59
Merkez Bankası 2 Yılın Ardından Politika Faizini Artırdı
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Ankara, 24 Eylül 20 (TAK): Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizini 2 yılın ardından yükseltti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bugün gerçekleştirilen toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e çıkarıldı. Faiz artışının ardından gecelik borçlanma ve borç verme oranları sırasıyla yüzde 8,75 ve yüzde 11,75, Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme oranı da yüzde 13,25 seviyesine çıkmış oldu.

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİNİ 200 BAZ PUAN YÜKSELTTİ

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TCMB, 13 Eylül 2018'deki PPK toplantında, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla 625 baz puanlık güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirerek politika faizini yüzde 17,75'ten yüzde 24'e yükseltmişti. Yaklaşık bir yıl boyunca yüzde 24 seviyesinde kalan ve 25 Temmuz 2019'da yüzde 19,75'e indirilen politika faizi, üst üste 9 toplantıda düşürülerek yüzde 8,25'e çekilmişti.

Son 3 toplantıda yüzde 8,25 seviyesinde olan politika faizi, enflasyonun öngörülenin üzerinde yüksek seyretmesi nedeniyle 2 yılın ardından tekrar artırıldı.

Ekonomistler, politika faizinin artırılmasının TL varlıklar için olumlu olduğunu, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin (AOFM) hangi düzeyde gerçekleşeceğinin de dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

 (AA/FG)

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