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Merkez Bankası'ndan yeni swap hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni swap hamlesi

28 Mart 2019 Perşembe 09:17
Merkez Bankası'ndan yeni swap hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni swap hamlesi geldi.

Banka bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı yüzde 20'den yüzde 30'a çıkarıldı.

Merkez Bankası bankalara gönderdiği yazıda "Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satış (Merkez Bankası tarafından spotta döviz alınması, vadede döviz satılması) işlem miktarı döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 30'u ile sınırlandırılmıştır" denildi.

Geçen hafta sınır yüzde 10 olarak uygulanırken bu hafta başında ise yüzde 20'ye yükseltilmişti. Bankalara iletilen yazıda limit kullanımlarının döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinden düşülmeden bağımsız olarak uygulanacağı da belirtildi.

İlgili piyasada kullanımın artması Merkez Bankası rezervlerinde de kullanıma paralel artış olarak yansıyor.

Anahtar Kelimeler:
Tc Merkez Bankası Swap
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