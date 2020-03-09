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Menopozda Yeterli Ve Dengeli Beslenme Kanser Riskini Azaltıyor

MEDİCANA AVCILAR HASTANESİ BESLENME VE DİYETETİK UZMANI HAVVA KILINÇ:  

Menopozda Yeterli Ve Dengeli Beslenme Kanser Riskini Azaltıyor

MEDİCANA AVCILAR HASTANESİ BESLENME VE DİYETETİK UZMANI HAVVA KILINÇ:  

09 Mart 2020 Pazartesi 09:39
Menopozda Yeterli Ve Dengeli Beslenme Kanser Riskini Azaltıyor
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MEDİCANA AVCILAR HASTANESİ BESLENME VE DİYETETİK UZMANI HAVVA KILINÇ:  "MENOPOZ DÖNEMİNDE, KİLO YÖNETİMİ SAĞLAMAK AMACIYLA DİYETİSYEN TARAFINDAN YARDIM ALINMASI VE KİŞİNİN SAĞLIK DURUMUNA YÖNELİK, POSA İÇERİĞİ YÜKSEK BİR BESLENME PLANININ UYGULANMASI GEREKİR"
İstanbul, 9 Mart 20 (.): Medicana Avcılar Hastanesi, menopoz döneminde yeterli ve dengeli beslenmenin diyabetin veya kanser riskinin en aza indirilmesine katkı sağladığını kaydetti.
Medicana Avcılar Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, kadının yaşamında doğal bir dönem olan ve doğurganlık döneminin bitmesi olarak da tanımlanan menopozda yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması ve fiziksel aktivite; ideal vücut ağırlığının sürdürülmesini, kemik ve kalp sağlığının korunmasını, diyabetin veya kanser riskinin en aza indirilmesini sağlar
Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Avcılar Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Havva Kılınç, menopoz döneminde östrojen hormunun azalmasına bağlı olarak vücutta diğer hormonlarda ve metobolizma da bir takım değişiklikler olduğuna dikkati çekerek, bu değişikliklerin öncelikle bazal metabolik hızının yavaşlanmasına, iştah artışına ve buna bağlı olarak özellikle android tip yağlanmaya sebep olabileceğini kaydetti.
Kılınç, şu ifadeleri kullandı:

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"Kilo yönetimi sağlamak amacıyla diyetisyen tarafından yardım alınması ve kişinin sağlık durumuna yönelik, posa içeriği yüksek bir beslenme planının uygulanması gerekir. Kemik bütünlüğünü sağlayan östrojenin azalmasının etkilerinden biri ise östeoporoz (kemik erimesi) riskini arttırmasıdır. Bu nedenle kişi kalsiyumun en önemli kaynağı süt ve süt ürünlerini öğünlerde yeterli miktarda almalı, kalsiyumdan zengin sebze, kurubaklagil, kuruyemiş ve taze meyvelere günlük beslenmede yer vermeli, yumuşak sular yerine mineral içeriği yüksek sert sular tercih etmeli, aynı zamanda proteinin önerilen düzeylerde alınmasına ve aşırı kafein tüketimi kalsiyum atılımını arttıracağı için kafein tüketimi sınırlanmaya özen göstermelidir." 
 "CEVİZ VE BALIK EN ÖNEMLİ BESİN KAYNAĞIDIR"
Kalsiyum emilimi ile birebir ilişkili olan D vitaminin seviyelerine baktırılması ve gerekli görülürse takviye olarak alınması kalsiyum emilimini arttırarak kişiyi östeoporoz riskine karşı koruyacağını aktaran Kılınç, bu dönemde kemik ve kasların en önemli besini olan egzersize yer verilmesi hem kemik sağlığının korunmasına hem de aynı zamanda yavaşlayan metabolizmaya karşı kilo yönetimine destek sağlayacağını belirtti.
Kılınç, "Östrojenin azalmasının bir başka etkisi ise kolesterol ve trigliserit seviyelerinde bir artışa sebep olarak kalp sağlığını olumsuz etkilemesidir. Bunun için beslenme programında sağlıklı yağ içeriğine sahip zeytinyağı, avokado, ceviz, balık, çiğ kuruyemişler gibi besinlerden yeterli miktarda yer vermeli, özellikle omega-3 içeriği ile balık tüketiminin haftada 2'ye çıkartılması, sebze tüketiminin arttırılması, pişirilme yöntemi olarak kızartmalar yerine, haşlama, fırında, ızgara, buğulama gibi sağlıklı yöntemlerin tercih edilmesi gerekir. Yaşamın her döneminde olduğu gibi bu dönemde de yeterli sıvı almaya özen göstermeli ve günde ortalama 2-2,5 litre su içilmeli." ifadelerini kullandı.
(AA/TUĞ/ŞEB)
 

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