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Mehmetçik eksi 39 derecede de teröristlere göz açtırmıyor

Mehmetçik, dondurucu soğukta tuttuğu vatan nöbetiyle teröristlere göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı, zorlu hava şartlarına rağmen 1 ayda 172 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

30 Ocak 2022 Pazar 10:32
Mehmetçik eksi 39 derecede de teröristlere göz açtırmıyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 488'inde gece sıcaklıkları eksi 20 derecenin altına indi. Irak'ın kuzeyindeki Misolok üs bölgesinde termometre eksi 39 dereceyi gösterdi. Kar kalınlığı 7 metreyi aştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Mehmetçik'in zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen terörle mücadelesi kararlılıkla ve artan bir tempoda sürdüğüne dikkat çekildi.

Zorlu hava şartlarına ilişkin hazırlıkların çok önceden tamamlandığını vurgulandı.

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1 ayda 172 terörist etkisiz hale getirildi

"Terörist neredeyse, hedef orası" anlayışıyla gerçekleştirilen operasyonlarda son 1 ayda Irak'ın kuzeyinde 25, Suriye'nin kuzeyinde 147 olmak üzere toplam 172 terörist etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

25 hava harekatıyla çok sayıda hedef imha edildi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar ve SİHA'larla 25 hava harekatı düzenlendi, terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edildi.

Geçen sene gerçekleştirilen 397 operasyonla da 2 bin 883 terörist etkisiz hale getirilmişti. 

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