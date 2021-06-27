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Marmaris'teki orman yangınından acı haber

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ''Bir personelimiz şehit oldu'' denildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken plajlardan denize girenler yangını endişeyle izledi. Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangına çok sayıda ekiple müdahele edildiğini ancak rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini söyledi.

27 Haziran 2021 Pazar 13:58
Marmaris'teki orman yangınından acı haber
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Marmaris ile İçmeler kara yolu üzerindeki Pamucak mevkisinde, orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede yayılarak etkisini artırırken, ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan ve havadan yangına müdahale ediyor.

Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 helikopterin yanı sıra İzmir ve Denizli'den gelen 2 helikopter, arazözlar, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de müdahale ediyor.

Yangının oteller bölgesine yakın olduğu, yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmadığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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"RÜZGAR SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangına çok sayıda ekiple müdahale edildiğini ve alevlerin kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirterek, "Bölgede etkili olan rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Ekipler, rüzgarın yön değiştirmesine göre hareket ediyor. Çevre ilçe ve illerden çok sayıda takviye ekip yangın bölgesine geliyor" dedi.

Bu arada her noktadan görülebilen duman, ilçenin üzerinde tabaka oluşturdu. İlçe sakinlerinin yanı sıra plajlardaki yerli ve yabancı turistler, söndürme çalışmalarını kaygıyla izliyor.

''BİR PERSONELİMİZ ŞEHİT OLDU''

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangına müdahale eden bir personelin şehit olduğunu duyurdu.

OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Büyük bir acı yaşıyoruz, şehidimiz var. Marmaris İçmeler'de orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok'' denildi.

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