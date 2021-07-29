Marmaris'te çıkan orman yangınına 6 helikopter, 14 arazöz ve 135 işçiyle müdahale ediliyor

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 13.11'de başlayan yangına 13.20'de ilk müdahalenin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına 14 arazöz, 6 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 6 helikopter, 1 uçak, 6 hizmet aracı, 5 dozer, 5 treyler, 11 teknik personel, 5 orman muhafaza memuru ve 135 yangın söndürme işçisinin katıldığı ifade edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

MİLAS'TAKİ ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu arada Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Milas'a bağlı Güvercinlik-Kuyucak mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili olarak mülhakatımız Milas Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen ivedi olarak soruşturma başlatılmıştır. Başsavcılığımızın talimatıyla orman yangının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili detaylı şekilde inceleme ve delillerin araştırılmasına yönelik soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.