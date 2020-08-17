banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1082
ALTIN
464.369
DOLAR
7.3732
STERLİN
9.7216
EURO
8.7378
Ankara’dan Tatar’a açık destek...
Ankara’dan Tatar’a açık destek...
Doğu Akdeniz anahtarı silihtarda
Doğu Akdeniz anahtarı silihtarda
Hayal kurmuyorum!
Hayal kurmuyorum!
Ölüm başlarsa kaçacak yer kalmayacak
Ölüm başlarsa kaçacak yer kalmayacak
banner355

Marmara Depremi\'nde Hayatını Kaybedenler Anıldı

DEPREMDE İKİ ÇOCUĞUNU KAYBEDEN HÜLYA DÖLEKER:

17 Ağustos 2020 Pazartesi 10:24
Marmara Depremi\'nde Hayatını Kaybedenler Anıldı
banner337
banner351

DEPREMDE İKİ ÇOCUĞUNU KAYBEDEN HÜLYA DÖLEKER: "ALLAH KİMSEYE BİR DAHA BÖYLE ACILAR GÖSTERMESİN"

Kocaeli, 17 Ağustos 20 : Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anıldı.

Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 21. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de anıta çelenk konuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulup, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Kaymakam Cengiz Karabulut, depremde 17 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Aradan geçen 21 yılda Türkiye olarak deprem konusunda çok tecrübe kazandık. Deneyimlerimizi sahaya yansıttık. Şu anda depreme geçmiş yıllara göre çok daha fazla hazırlıklıyız. İnşallah böyle bir faciayla bir daha karşılaşmayız."

Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de 21 yıl önce bu saatte büyük bir deprem meydana geldiğini ve büyük acılar yaşandığını belirtti.

banner341
Depremin ardından Gölcük'ün yeniden inşa edildiğini ifade eden Sezer, ilçenin yeniden kalkınmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

"EVLAT ACISI ANCAK ONLARA KAVUŞUNCA DİNER"

Depremde göçük altında kalan ve iki evladını kaybeden Hülya Döleker (59), AA muhabirine, acılarının hala taze olduğunu söyleyerek, gözyaşı döktü.

O gece küçük kıyameti yaşadıklarını, oğlunu ve kızını kaybettiğini anlatan Döleker, "Bende enkaz altında kaldım. 6 saat sonra çıkarıldık. Leğen kemiğim kırıldı. Felç olma durumum vardı. Oğlum yaşasıydı şimdi 38 yaşında olacaktı. Kızım da 35 yaşında. Kızımı Gölcük'te defnettim. Oğlumu 10 gün sonra Sivas'ta bulduk. Oraya defnedilmiş. Bu anma törenine İstanbul'dan geldim. Acılar tazeleniyor. Evlat acısı zaten unutulmuyor. Ne zaman ölürsün, ne zaman onlara kavuşursun evlat acısı ancak o zaman diner. Allah kimseye bir daha böyle acılar göstermesin." diye konuştu. 

Gölcük'teki evlerinin yıkılmasıyla enkaz altında kalan ve annesinin cenazesine 40 gün sonra ulaşan İlker Özkap (45) ise şunları kaydetti:

"Gölcük Merkez Mahallesinde evimiz yıkıldı. Enkazdan yaralı olarak çıktım. Annemi kaybettim. Yaklaşık 40 gün sonra enkazdan çıkardık. Çok zor zamanlar geçirdik. Çok kötü anılarımız var. O günlerde çok eskiklikler vardı. Allah korusun, bugün deprem olsa o eksiklikleri yaşamayız diye düşünüyorum. Müdahale çok gecikti, enkazlar çok geç kaldırıldı. Cenazelere çok geç ulaşıldı. Ben de cenazemize çok geç ulaşabildim. Yaşayacak zamanımız varmış ki, kurtuldum. İstanbul'da haber kameramanıydım. Deprem olduğu zaman izine gelmiştim. Akrabalarımdan kaybettiklerimiz oldu. Çok acılar yaşadık, Allah bir daha göstermesin. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

(AA/RU/GÜL)  FOTOĞRAFLI 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: “Biden'ın ifadeleri cahilce yapılmış bir açıklama”
Çavuşoğlu: “Biden'ın ifadeleri cahilce yapılmış bir açıklama”
Çavuşoğlu, Pompeo ile Doğu Akdeniz'i görüştü
Çavuşoğlu, Pompeo ile Doğu Akdeniz'i görüştü
TC Dışişleri: "Ermenistan’ın Doğu Akdeniz ile ilgili fikir beyan etmesi hadsizlik"
TC Dışişleri: "Ermenistan’ın Doğu Akdeniz ile ilgili fikir beyan etmesi hadsizlik"
Türkiye'de 1192 yeni koronavirüs vakası
Türkiye'de 1192 yeni koronavirüs vakası
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Kıbrıs' açıklaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Kıbrıs' açıklaması
MSB: TCG Kemalreis ile TCG bandırma Doğu Akdeniz'de görevde
MSB: TCG Kemalreis ile TCG bandırma Doğu Akdeniz'de görevde
Adana'da boğularak öldürülen kadının katil zanlısı 18 yıl sonra yakalandı
Adana'da boğularak öldürülen kadının katil zanlısı 18 yıl sonra yakalandı
Türkiye yeniden Navtex ilan etti
Türkiye yeniden Navtex ilan etti
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan “Doğu Akdeniz“ açıklaması: “Yapıcı diplomasiyi işletme gayretindeyiz“
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan “Doğu Akdeniz“ açıklaması: “Yapıcı diplomasiyi işletme gayretindeyiz“
Ales Adaylarına Ösym'den
Ales Adaylarına Ösym'den "saat" Uyarısı

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim