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Marmara Denizi'ndeki müsilaj uçakla havadan görüntülendi

Bursa, 12 Haziran 21 (.): Bursa'dan havalanan uçakla Marmara Denizi üzerinde yapılan uçuşta, müsilajın en çok Mudanya, Gemlik Körfezi, Gebze ve çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarında toplandığı görüldü.

12 Haziran 2021 Cumartesi 15:45
Marmara Denizi'ndeki müsilaj uçakla havadan görüntülendi
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Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj (deniz salyası), Bursa'dan havalanan uçakla AA tarafından görüntülendi.

Pilot Burak Yürekli yönetimindeki Uludağ Havacılık'a ait TC-UTP tescilli, tek motorlu Aeroprakt-22L2 modeli eğitim uçağıyla Yunuseli Havaalanı'ndan havalanan AA muhabirinin görüntülerine, Marmara Denizi'ndeki müsilajın son durumu yansıdı.

Müsilajın en çok Mudanya, Gemlik Körfezi, Gebze ve çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarında biriktiği, kısmen Marmara'nın açıklarını da kapladığı görüldü.

Yalova merkez sahilinde etkisini sürdüren deniz salyasının, kentin önemli turistik merkezlerinden Çınarcık ve Armutlu ilçeleri ile Esenköy beldesi sahil kesimlerinde rüzgarın da etkisiyle dağıldığı kayıtlara yansıdı.

İzmit Körfezi'nde de yer yer etkili olan müsilajın, Balıkesir Bandırma açıklarında ve Marmara Denizi'nin geneline de parça parça dağıldığı gözlemlendi.

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"DARICA, HEREKE, ESKİHİSAR, TOPÇULAR VE KÖRFEZ HATTINDA DAHA ÇOK YOĞUNLAŞMALAR MEVCUT"

AA muhabiri ile Marmara Denizi üzerinde yaptığı uçuşun izlenimlerini paylaşan Pilot Burak Yürekli, uçakla Yunuseli Havalimanı'ndan kalkıp 3 saati aşkın bir uçuş gerçekleştirdiklerini anlattı.

Kalkıştan hemen sonra Mudanya istikametine seyrettiklerini belirten Yürekli, Marmara Denizi üzerinde geniş bir hatta uçtuklarını dile getirdi.

Gökyüzünden her şeyin daha net görülebildiğini aktaran Yürekli, şöyle devam etti:

"Müsilaj, Marmara Denizi'nde maalesef hepimizin hoşlanmadığı bir problem. Belli bölgelerde yoğunlaşma var. Genel itibarıyla Marmara Denizi'nin açıkları, ortaları daha temizdi. Daha çok su akıntısının olmadığı, körfez gibi alanlarda birikmeler mevcuttu. İstanbul'da Pendik ve İzmit tarafına doğru giden sahil hattında, Darıca, Hereke, Eskihisar, Topçular ve Körfez hattında daha çok yoğunlaşmalar vardı. Gemlik Körfezi kıyılarında da yoğunlaşma mevcut. Mudanya açıklarında yine hat hat gözlemledik. Mudanya'nın batı istikameti, İmralı Adası'nın güneyine doğru Bandırma istikameti de genel olarak temizdi." 

Yürekli, Marmara Denizi'nin yakın zamana kadar temiz olduğuna değinerek, "Deniz, şu anda müsilaj tehlikesiyle karşı karşıya. Tabii hoş görüntüler vermiyor yukarıdan. Umarım en kısa zamanda çözüm bulunacaktır." ifadesini kullandı. 

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Son Güncelleme: 12.06.2021 15:59
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