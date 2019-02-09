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“Margarin tüketimi depresyonu tetikliyor“

“Margarin tüketimi depresyonu tetikliyor“

09 Şubat 2019 Cumartesi 12:02
“Margarin tüketimi depresyonu tetikliyor“

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDEKİ BİR GRUP BİLİM İNSANININ DENEY HAYVANLARI ÜZERİNDE YAPTIĞI ARAŞTIRMA, MARGARİN TÜKETENLERDE DEPRESYON RİSKİNİN YÜKSELDİĞİNİ, AYÇİÇEK YAĞI İLE BESLENENLERDE İSE BELLEK VE ÖĞRENME DÜZEYİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ ORTAYA KOYDU 

ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. NAZAN UYSAL HARZADIN:  "GELENEKSEL YÖNTEMLE ELDE EDİLEN YAYIK TEREYAĞINDAN MUCİZE SONUÇ ALDIK. TEREYAĞI İLE BESLENENLERDE KAYGI DÜZEYİ DÜŞÜK, DEPRESYON BELİRTİSİ YOK VE ÖĞRENME SEVİYELERİ DE SON DERECE OLUMLU" 

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesinde bir grup bilim insanı, deney hayvanlarıyla yaptığı çalışmada, yayık tereyağının "öğrenmeyi olumlu etkilediğini", "margarinin ise "depresyonu tetiklediğini" tespit etti.
DEÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, "hindistan cevizi, ayçiçek, zeytinyağları ile margarin ve tereyağı ile beslenenlerde depresyon, kaygı ve öğrenme düzeyi"ne ilişkin yaptıkları "Sıçanlarda farklı yağlarla zenginleştirilmiş beslenmenin öğrenme-bellek, anksiyete ve depresyon üzerindeki etkileri" adlı araştırmanın sonuçlarını, AA muhabirine anlattı. 
Yetişkin sıçanları, deney kapsamında yüzde 10 oranla farklı yağlarla zenginleştirilmiş yemlerle beslediklerini ifade eden Harzadın, bu yağların hayvanların davranışlarına etkisini araştırdıklarını anlattı. 
Öğrenme ve bellek düzeyini ölçmek için "yer yön bulma" modülünü kullandıklarını kaydeden Harzadın, depresyon düzeyini ise su tankında deney hayvanlarının hayatta kalma çabasıyla değerlendirdiklerini anlattı. 
Harzadın, kaygı düzeyini ise hayvanların hareketliliği ve anksiyete alanında geçirilen zamanla ölçtükleri bilgisini verdi. 
AYÇİÇEK YAĞI TÜKETENLERDE KARAR VERME SIKINTISI
Ayçiçek yağının Türk mutfağında sıkça kullanıldığını hatırlatan Harzadın, "Bilimsel çalışmada bizi en çok şaşırtan yağlardan biri de ayçiçek yağı oldu. Ayçiçek yağı tüketenlerde depresyon düzeyi de kaygı düzeyi de yüksek. Ancak asıl ilginç olanı, bu yağ, deney hayvanlarının karar verme yetilerini etkiledi. Hayvanları düzeneğe koyduğumuzda nereye gideceğine karar veremedi. Dolayısıyla, ayçiçek yağının beynin karar verme bölümü olan prefrontal korteksi olumsuz etkilediğini düşünüyoruz." diye konuştu.
ZEYTİNYAĞI İLE BESLENENLER "RELAKS"
Harzadın, tüm yağ çeşitleri arasında en olumlu sonuçlarından birini zeytinyağında aldıklarını anlatarak, ekstra sızma zeytinyağı ile beslenen deney hayvanlarındaki depresyon seviyelerinin "oldukça düşük" çıktığını vurguladı. 
Sıçanlarda deney süresi olan 2 ayın, insan yaşamında 10 yıla tekabül ettiğini vurgulayan Harzadın, "Zeytinyağı ile beslenen hayvanların anksiyete düzeyi son derece düşük. Bu hayvanlar rahat, son derece relakstı. Öğrenme kapasitesi de gayet iyiydi." dedi.
MARGARİNLE BESLENENLER "PES" ETTİ
Margarin tüketen hayvanlardaki sonuçların "vahim" olduğuna işaret eden Harzadın, şu bilgileri verdi:
"Margarinle beslenenler ve ayçiçek yağı ile beslenenler benzer anksiyete düzeyine sahip. Onlar çok hareketli ve düzeneğin anksiyete alanında çok vakit geçirdiler. Karar verme yeteneği de bozuldu. Daha da fenası depresyon belirtileri bu grupta en yüksekti. Depresyon düzeneğimizde bir kavanoz içinde su var. Bu suda hayvanın boğulmaması, yaşama tutunması için hareket etmesi gerekiyor. Yani suyun üzerinde kalması için çaba sarf etmeli. Margarin grubu son derece hareketsizdi. Hatta bazı hayvanları deneyi tamamlayabilmek için biz kurtardık."
MUCİZE SONUÇ TEREYAĞINDA
Harzadın, serbest gezen inekten geleneksel yöntemle elde edilen yayık tereyağında en iyi sonuçlardan birini elde ettiklerini ifade ederek "Geleneksel yöntemle elde edilen yayık tereyağından mucize sonuç aldık. Tereyağı ile beslenenlerde kaygı düzeyi düşük, depresyon belirtisi yok ve öğrenme seviyeleri de son derece olumlu." dedi.
Araştırma sonuçlarının uluslararası kamuoyuna duyurulacağı bilgisini veren Harzadın, beslenmede önce tereyağı ve zeytinyağının tercih edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. 
 

Son Güncelleme: 09.02.2019 22:31
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