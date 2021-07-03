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Maratona katılan sporcu, koşu sırasında yaşamını yitirdi

Kayseri'de 5'inci Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu 25 K etabında yarışan 52 yaşındaki Muammer Çam, koşu sırasında yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Çam'ın oğlunun da aynı maratonda yarıştığı kaydedildi.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 16:59
Maratona katılan sporcu, koşu sırasında yaşamını yitirdi

5'inci Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nun 25 K etabına sabah saatlerinde start verildi. Yarışa Ankara'dan katılan emekli astsubay Muammer Çam, 25 kilometrelik etabın 11'inci kilometresinde fenalaştı. Çam'a ilk müdahaleyi yarışa katılan doktorlar yaptı. Çağırılan sağlık ekipleri, Çam'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Kalp krizi geçirmiş olabilir

Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Muammer Çam'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Maratona, Muammer Çam'ın oğlunun da katıldığı bildirildi.

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