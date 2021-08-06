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Manisa'da otobüs tıra çarptı: 6 ölü, 42 yaralı

Manisa'nın Soma ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu 6 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

06 Ağustos 2021 Cuma 18:30
Manisa'da otobüs tıra çarptı: 6 ölü, 42 yaralı

İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan, İstanbul-Didim seferini yapan İstanbul Kalesi isimli firmaya ait F.H'nin kullandığı 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen H.K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın römork kısmına çarptı.

Kazada 6 kişi öldü, yaralanan 42 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, yaralılardan 15'inin kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Karadeniz, hastaneden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, güne üzücü bir kaza haberiyle başladıklarını belirterek, "Şu an itibarıyla 6 vatandaşımız vefat etmiş olup 4'ü ağır yaralı, biri yabancı uyruklu olmak üzere toplam 42 yaralının tedavileri hastanelerde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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Soma Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlananlar taburcu edilmeye başlandı.

Kazadan yaralı kurtulan Yiğit Tömen, hastanedeki tedavisinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza öncesinde uyuduğunu belirterek, "Kazaya uyandık. Herkes bağırmaya, bir yerlere koşmaya başladı. Çok şükür, biz kurtulduk. Ölenlere Allah rahmet eylesin, ailelerine Allah sabır versin. Nasıl olduğunu biz de bilmiyoruz çünkü herkes uyuyordu." diye konuştu.

Öte yandan Soma Devlet Hastanesine gelen ve yakınlarının ölüm haberini alan bazı vatandaşlar, hastane önünde gözyaşı döktü.

TIR SÜRÜCÜSÜ, GÖZALTINA ALINDI

Kazadan sonra gözaltına alınan tır şoförü H.K'nin ifadesinde, aracının arıza yaptığını, emniyet şeridine yanaşıp, flaşörleri yakıp beklemeye başladığı sırada kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Otobüsün hiç fren yapmadığını ileri süren tır sürücüsü, kazada suçunun bulunmadığını iddia etti.

Kazada ağır yaralanan otobüs şoförü F.H'nin ise Soma ilçesinde özel bir hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Son Güncelleme: 06.08.2021 18:48
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