banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
83'ü yerel 106 pozitif vaka
83'ü yerel 106 pozitif vaka
Kehanetim olsun
Kehanetim olsun
Pilli, Üstel ve sıfır çarpanı
Pilli, Üstel ve sıfır çarpanı
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
banner376

Manavgat'taki orman yangınında 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmasına katılan 2 orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi tedavi altına alındı.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 16:30
Manavgat'taki orman yangınında 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Gebece Mahallesi Beloluk mevkisinde söndürme çalışmaları sırasında arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgede yapılan araştırma sonucu 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı, yaralı 2 işçi Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden işçilerin İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden Erdal Tovka ve Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden Yaşar Cinbaş olduğu belirlendi. İşçilerin cenazesinin bölgeden alındığı ve Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüleceği öğrenildi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, AA muhabirine, Gebece Mahallesi'nden kurtardıkları işçileri hastaneye kaldırdıklarını belirterek, "Sağlık durumları iyi, tedavileri tamamlandı. Taburcu ediyoruz." dedi.

banner341
BAKAN KOCA: MANAVGAT'TAKİ YANGINDA CAN KAYBI 5'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında can kaybının 5'e yükseldiğini, şu ana kadar yangından etkilenen 410 kişiden 400'ünün tedavileri tamamlanarak taburcu edildiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından Manavgat, Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından etkilenen kişilerin sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Manavgat'taki orman yangınında, olay yerindeki can kayıplarımız, iki orman işçimizin vefatıyla maalesef 5'e yükseldi. Ormanlar gibi, arka arkaya yürekler de yandı. Yangından şu ana kadar 410 kişi etkilendi. Tedavisini tamamladığımız 400 kişi taburcu oldu. Yatan hasta sayımız 10. Marmaris ve Bodrum'daki orman yangınlarından 160 kişi etkilendi. 159 hastamızın tedavilerini tamamladık, taburcu oldular. Bir hastamız yanık tedavisi için İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bilindiği gibi ilk gün Marmaris'te bir can kaybımız olmuştu."

banner360
Son Güncelleme: 31.07.2021 17:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih sondaj gemisi, Türkali-4'te sondaja başladı
Fatih sondaj gemisi, Türkali-4'te sondaja başladı
Türkiye genelinde çıkan yangınlarda son durum
Türkiye genelinde çıkan yangınlarda son durum
Türkiye'de 22 bin 83 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 83 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti
24 ilde çıkan 81 yangının 70'i kontrol altına alındı
24 ilde çıkan 81 yangının 70'i kontrol altına alındı
Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığına getirildi
Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığına getirildi
21 ilde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alındı
21 ilde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alındı
Türkiye'den BM Barış Gücü Misyonu’nun Kıbrıs'taki görev süresinin uzatılmasına tepki
Türkiye'den BM Barış Gücü Misyonu’nun Kıbrıs'taki görev süresinin uzatılmasına tepki
Marmaris'te çıkan orman yangınına 6 helikopter, 14 arazöz ve 135 işçiyle müdahale ediliyor
Marmaris'te çıkan orman yangınına 6 helikopter, 14 arazöz ve 135 işçiyle müdahale ediliyor
Türkiye Merkez Bankası: “2021 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e yükselttik“
Türkiye Merkez Bankası: “2021 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e yükselttik“
Dönmez: “Yıl sonunda Karadeniz’de keşif amaçlı bir sondaj daha yapabiliriz”
Dönmez: “Yıl sonunda Karadeniz’de keşif amaçlı bir sondaj daha yapabiliriz”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim