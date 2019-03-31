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Malatya'da muhtarlık seçimi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Malatya'da muhtarlık seçimi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

31 Mart 2019 Pazar 09:33
Malatya'da muhtarlık seçimi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

PÜTÜRGE İLÇESİNDE MUHTAR ADAYLARININ TARAFLARI ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Türkiye'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde muhtar adaylarının tarafları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bölünmez Mahallesi'ndeki bir okulda, oy verme işlemleri sırasında muhtar adaylarının tarafları arasında tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda, pompalı tüfekle vurulan iki kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Yaralı 112 Acil Servis ekiplerince Pütürge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Son Güncelleme: 31.03.2019 13:04
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