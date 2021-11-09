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Malatya'da çöken binadan 13 kişi yaralı olarak kurtarıldı

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 13 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

09 Kasım 2021 Salı 22:15
Malatya'da çöken binadan 13 kişi yaralı olarak kurtarıldı

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve altında iş yerleri bulunan tek katlı binada henüz bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi.

Binada başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 13 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yıkılan binanın caddeye bakan yönünün yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarına arka cepheden de başlandı. Çalışmalar sırasında sık sık yapılan anonslarla da vatandaşlardan sessiz olmaları istendi.

Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, söz konusu binadaki bir iş yerinde gün boyunca tadilat yapıldığını belirterek, bir kolonun da kesildiğini iddia etti.

Olay yerinin çevresindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına göçme anı yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda vatandaşlar yürürken, bölgenin toz bulutuna kaplandığı, seyir halindeki araçların da kaldırımlara çarparak durabildiği görüldü.

YARALILARDAN 7'Sİ TABURCU EDİLDİ

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Bu arada, Malatya Valiliği yaralıların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Yaralılardan Halit Hangün, Mustafa Asiltürk, Zeki Canpolat, Hüseyin Barlak, Ahmet Özcan, Vahap Atabey ve Hikmet Doğan'ın taburcu edildiği bildirilen açıklamada, Ali Seydi Felek, İbrahim Kalı, Duran İnan, İbrahim Uçak, Mehmet Günay ve Osman Aslantaş'ın da tedavilerine devam edildiği kaydedildi.

Malatya'da yıkılan bina enkazında arama kurtarma çalışmalarına AFAD ekipleri de destek veriyor.

Malatya, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır, Kahramanmaraş'tan olay yerine ulaşan AFAD ekipleri ile itfaiye, UMKE ve STK’lardan toplam 264 personel enkazda görev yapıyor.

AFAD'a ait arama köpekleri ve AFAD mobil koordinasyon merkezi bölgede çalışmalara eşlik ediyor.

BİNADA KOLONLARIN KESİLDİĞİ İDDİASI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da göçme öncesinde bina altındaki dükkanlarda tadilat olduğu yönündeki iddialara değinerek, şunları kaydetti:

"Binanın alt katındaki iki işyerinin birleştirilmesiyle ilgili bir tadilat olduğu bilgisi bize verildi. Bina gördüğüm kadarıyla eski bir bina. İşyerini alan kişi, iki dükkanı birleştirirken görünen o ki ya duvarları kaldırmış ya da taşıyıcıların kaldırılmasıyla ilgili tadilat yapmış. Bu da maalesef binanın göçmesine vesile olmuş."

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Son Güncelleme: 10.11.2021 01:18
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