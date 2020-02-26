Malatya'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 02.03'te merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14,29 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı açıklamada, depremin ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını kaydetti, hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

Vali Baruş, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı.

Kale ilçesinin sınır olduğu Elazığ'da deprem kuvvetli olarak hissedildi. Deprem nedeniyle bir çok kişi uykudan uyanıp sokağa çıktı. 24 Ocak'ta 6,8'lik deprem yaşanan kentte bugünkü 4,9'luk deprem sırasında korku ile 4 kişinin yüksek girişli ve birinci kattaki balkonlardan atladığı öğrenildi.

Yaralanan 4 kişi ile birlikte panik atak geçiren 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Durumları iyi olan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

"Çok şükür şu ana kadar can kaybımız yok"

Depremin merkezine 2,73 kilometre mesafedeki Çanakçı Mahallesi'nin Muhtarı Metin Bozkuş, "Burası depreme en yakın yerleşim alanı. Depremin bulunduğu alana yaklaşık 3 kilometre mesafedeyiz. Çok şükür şu ana kadar can kaybımız yok. Vatandaşlarımız çadırda kalıyor. Jandarmamız da gelip sordu, bu son depremden dolayı sıkıntımız yok. Önceki depremden (24 Ocak) dolayı evlerimiz çok hasar gördü, 91 konut ağır hasarlı." ifadelerini kullandı.