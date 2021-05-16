banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs – İsrail - Türkiye üçgeni
Kıbrıs – İsrail - Türkiye...
Bileklikler ne kadar güvenli!
Bileklikler ne kadar güvenli!
Çocuklara okulu haram etmek
Çocuklara okulu haram etmek
Kişilik meselesi önemli
Kişilik meselesi önemli
banner376

Maç izlerken kalp krizi geçirip vefat etti

Aydın'da Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını izleyen 35 yaşındaki Galatasaray taraftarı Muharrem Günay kalp krizi geçirdi. Günay kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

16 Mayıs 2021 Pazar 17:56
Maç izlerken kalp krizi geçirip vefat etti
banner337

Süper Lig'de dün akşam 3 İstanbul takımı arasında şampiyonluk yarışı geçti. Şampiyon Beşiktaş olurken, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir Galatasaray taraftarı kalp krizi geçirdi.
Yeni Malatyaspor ile olan maçı televizyondan izlerken kalp krizi geçiren 35 yaşındaki Muharrem Günay bir anda yere düştü. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Günay kurtarılamadı.

banner341
    
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: “Filistin'de birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti"
Çavuşoğlu: “Filistin'de birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti"
Marmara'da kabus bitmiyor!
Marmara'da kabus bitmiyor!
Sedat Peker, Ağar'a offshore hesaplarını sordu
Sedat Peker, Ağar'a offshore hesaplarını sordu
Türkiye'de normalleşme tedbirleri
Türkiye'de normalleşme tedbirleri
Tek kulaklı doğan buzağı görenleri şaşırtıyor
Tek kulaklı doğan buzağı görenleri şaşırtıyor
THY İngiltere uçuşlarını geçici olarak durdurdu
THY İngiltere uçuşlarını geçici olarak durdurdu
Erdoğan: “Terör devleti İsrail’in zulümleri karşısında hem hüzünlü hem öfkeliyiz, İsrail’in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz”
Erdoğan: “Terör devleti İsrail’in zulümleri karşısında hem hüzünlü hem öfkeliyiz, İsrail’in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz”
“Bir Zamanlar Kıbrıs’ta” Ramazan Bayramı nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak
“Bir Zamanlar Kıbrıs’ta” Ramazan Bayramı nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak
Mersin sahiline 8 metrelik oluklu balina vurdu
Mersin sahiline 8 metrelik oluklu balina vurdu
Oktay: “Kudüs, Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak kalacaktır”
Oktay: “Kudüs, Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak kalacaktır”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim