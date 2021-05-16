Maç izlerken kalp krizi geçirip vefat etti

Süper Lig'de dün akşam 3 İstanbul takımı arasında şampiyonluk yarışı geçti. Şampiyon Beşiktaş olurken, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir Galatasaray taraftarı kalp krizi geçirdi.

Yeni Malatyaspor ile olan maçı televizyondan izlerken kalp krizi geçiren 35 yaşındaki Muharrem Günay bir anda yere düştü. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Günay kurtarılamadı.

