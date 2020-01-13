banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
120249
ALTIN
292.057
DOLAR
5.8630
STERLİN
7.6194
EURO
6.5306
Sigortadan para almak için kaza yapmış gibi beyanda bulundular
5 KİŞİ TUTUKLANDI
7 metre yükseklikten beton zemine düşen kişi ağır yaraldı
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Lefkoşa'da kavga
LEFKOŞA'DA KAVGA!
Ercan'dan çıkamadılar
ERCAN’DAN ÇIKAMADILAR

Libya\'da Ateşkes Metnini Serrac İmzaladı, Hafter Süre İstedi

TC DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU:

Libya\'da Ateşkes Metnini Serrac İmzaladı, Hafter Süre İstedi

TC DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU:

13 Ocak 2020 Pazartesi 17:05
Libya\'da Ateşkes Metnini Serrac İmzaladı, Hafter Süre İstedi

TC DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: "(MOSKOVA'DAKİ GÖRÜŞMELERDE) MUHTEMEL BİR ATEŞKESİN MODELİTELERİNİ İÇEREN BİR TASLAK METİN ORTAYA ÇIKARDIK"

"METİN NİHAİ HALE GELDİKTEN SONRA SAYIN SERRAC VE SAYIN MİŞRİ İMZALAYARAK TÜRKİYE TARAFINA TESLİM ETTİLER"

"HAFTER TARAFI İSE YARIN SABAHA KADAR, RUS DOSTLARIMIZIN BİZE SÖYLEDİĞİNE GÖRE, SÜRE İSTEDİLER"

Ankara/Moskova, 13 Ocak 20 : TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da ateşkes için taslak bir metin ortaya çıkardıklarını, metni Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın imzaladığını, Hafter tarafının ise yarın sabaha kadar süre istediğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmelerden sonra Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile açıklama yaptı.

Libya'da BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter arasında ateşkes imzalanması konusundaki çabalarından ve bugünkü toplantılara ev sahipliğinden ötürü Rusya'ya teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'ta yaptıkları çağrı doğrultusunda Libya'daki taraflar arasında bir ateşkes imzalanması için Rus heyetiyle gün boyu çalıştıklarını söyledi.

banner317
Çavuşoğlu, "Neticede muhtemel bir ateşkesin modelitelerini içeren bir taslak metin ortaya çıkardık. Bu metin üzerinde özellikle Hafter tarafından gelen değişiklik önerilerini de uzlaşı anlayışıyla dikkate aldık." dedi.

Nihai hale geldikten sonra Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'nin metni imzalayarak Türk tarafına teslim ettiğini bildiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Hafter tarafı ise yarın sabaha kadar, Rus dostlarımızın bize söylediğine göre, süre istediler. Yarın sabah Hafter tarafı da bu metni imzalarsa daha önce girişimimiz ve iki başkanın çağrısı sonucunda sözlü olarak ateşkese uyacaklarını ilan eden Serrac ve Hafter tarafı yazılı bir şekilde bu taahhüdünü yerine getireceklerdir. Ondan sonra ateşkesin devamı ve siyasi sürecin hızlanması, Berlin ve BM çabaları dahil, neticeye ulaşılması için biz Rusya ile çalışmaya devam edeceğiz."

Çavuşoğlu, metni imzalayan Serrac ve Mişri'ye teşekkürlerini iletti.

(AA/RU/YIL)

 

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: “Libya'da ateşkes anlaşması imzalanmasını temenni ediyorum”
Erdoğan: “Libya'da ateşkes anlaşması imzalanmasını temenni ediyorum”
TBMM Başkanı Şentop'tan Denktaş'ı anma mesajı
TBMM Başkanı Şentop'tan Denktaş'ı anma mesajı
Erdoğan, Rauf Denktaş'ı andı
Erdoğan, Rauf Denktaş'ı andı
İnsanoğlunun vücut ısısı düşüyor
İnsanoğlunun vücut ısısı düşüyor
Hatay'da "kapan-2 Amanoslar Operasyonu" Başlatıldı
Hatay'da "kapan-2 Amanoslar Operasyonu" Başlatıldı
Üniversiteliler demiri sanata dönüştürüyor
Üniversiteliler demiri sanata dönüştürüyor
Bakan Pakdemirli, KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı'nı havadan inceledi
Bakan Pakdemirli, KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı'nı havadan inceledi
2019'da 1,46 milyon araç üretildi
2019'da 1,46 milyon araç üretildi
Kalın-Jeffrey görüşmesi
Kalın-Jeffrey görüşmesi
“Yavuz“ Mersin açıklarında..
“Yavuz“ Mersin açıklarında..

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim