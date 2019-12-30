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Libya tezkeresi TBMM'de

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Libya tezkeresi TBMM'de

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

30 Aralık 2019 Pazartesi 14:45
Libya tezkeresi TBMM'de

Tezkerenin 2 Ocak Perşembe olağanüstü toplanacak Genel Kurul'da görüşülmesi öngörülüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’da konuşlanmasını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı 2 sayfalık tezkerede Libya'daki gelişmelerin bölge için tehdit olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde Türkiye sınırları dışında harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım."

PERŞEMBE GENEL KURUL'DA 

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Libya'ya asker gönderme konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki veren tezkerenin 2 Ocak Perşembe günü olağanüstü toplanacak Meclis Genel Kurulu'nda onaylanması bekleniyor.

Tezkerenin Meclis'ten geçmesi için oylamaya katılanların salt çoğunluğu yeterli olacak.

CHP VE HDP KARŞI İYİ PARTİ DEĞERLENDİRECEK

MHP'nin destek vereceğini açıkladığı tezkereye CHP ve HDP hayır oyu verecek. İYİ Parti'den yapılan açıklamada ise tezkerenin gerekçesini öğrendikten sonra gerekli değerlendirmenin yapılarak karar verileceği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da tezkereye ilişkin bilgi vermek için CHP ve İYİ Parti'ye ziyaretlerde bulundu

Son Güncelleme: 30.12.2019 17:50
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