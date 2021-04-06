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Leyen ve Michel ortak basın toplantısı düzenledi

06 Nisan 2021 Salı 18:30
Leyen ve Michel ortak basın toplantısı düzenledi
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LEYEN: "TİCARETİ DAHA DA ARTIRABİLMEK İÇİN HİÇ ŞÜPHESİZ Kİ GÜMRÜK BİRLİĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN MEVCUT ZORLUKLARI ELE ALARAK GÜNCELLEME İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

"TÜRKİYE ASLINDA YAPICI BİR ŞEKİLDE (AB'YLE) TEKRAR İLİŞKİ KURMAK İSTEDİĞİNİ GÖSTERDİ, BİZ DE İLİŞKİMİZE YENİ BİR İVME KATMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİK"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ile AB arasındaki ticaretin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Ticareti daha da artırabilmek için hiç şüphesiz ki Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Türkiye Delegasyonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşmeye değinen von der Leyen, "Türkiye aslında yapıcı bir şekilde tekrar ilişki kurmak istediğini gösterdi, biz de Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik. İki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük." diye konuştu.

Erdoğan'la görüşmede dört alanın masaya yatırıldığını belirten von der Leyen, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini gerektiğini belirterek, "Türkiye, Gümrük Birliği içinde hayati öneme sahip değerli bir ortak. Ticareti daha da artırabilmek için hiç şüphesiz ki Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile yapılan Gümrük Birliği Anlaşmasının benzersiz bir çalışma olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Sadece Gümrük Birliğini güncellemek değil kamu özel sektör iş birliğini de daha da güçlendirmenin yollarını arayacağız. Bunu yaparken de odak noktamız yeşil ve dijital dönüşüm olacak." dedi.

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Son Güncelleme: 06.04.2021 18:39
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