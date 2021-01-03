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Kuş sürüsüne çarpan THY kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

03 Ocak 2021 Pazar 21:02
Kuş sürüsüne çarpan THY kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
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KUŞ SÜRÜSÜNE ÇARPAN THY KARGO UÇAĞI ATATÜRK HAVALİMANI'NA ZORUNLU İNİŞ YAPTI

Atatürk Havalimanı'ndan havalandıktan kısa bir süre sonra kuş sürüsü ile karşılaşan ve gövdesinde hasar meydana gelen THY'nin B777-F tipi kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'ndan yerel saatle 08.40'ta kalkan THY'ye ait TK6220 sefer sayılı ISL-ALA (Almati) kargo uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsü ile karşılaştı. ISL-ALA-CAN-ISL uçuş rotası bulanan B777-F tipi kargo uçağın gövdesinde hasar meydana geldi.

Kargo uçağı, iniş için yeterli ağırlığa ulaşabilmek amacıyla Marmara Denizi üzerinde yaklaşık yarım saat yakıt boşaltarak Atatürk Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi.

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