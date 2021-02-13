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Kumaş ve tek kullanımlık iki maskeyi beraber takmak daha koruyucu

Tek kullanımlık maskenin üzerine kumaş maske takmanın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı daha fazla koruma sağladığı tespit edildi.

13 Şubat 2021 Cumartesi 15:00
Kumaş ve tek kullanımlık iki maskeyi beraber takmak daha koruyucu
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CNN'de yer alan habere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yayımladığı araştırmada çift maske takarak burun ve ağzın tamamen kapatılmasıyla Kovid-19 partiküllerinin geçişinin yüzde 92,5 oranında engellenebildiği belirtildi.

Tek kullanımlık cerrahi maskelerin yüze çok düzgün bir şekilde oturmadığı ve boşluklardan partiküllerin girebildiği vurgulanan araştırmada, yüze oturan kumaş maskelerin tek kullanımlık olanların üzerine takılmasıyla Kovid-19'a karşı korumanın çok daha iyi sağlandığı belirtildi.

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MASKENIN KENARINA DÜĞÜM ATMAK

Çift maskenin yanı sıra maske ipinin "düğümlenmesinin" de partiküllerin geçişini engellemede önemli rol oynadığına işaret edilen çalışmada maske kenarlarını içe doğru katlayarak, kulak halkası iplerinin kumaşa yakın bir noktada düğümlenmesinin de maskelerin genel performansının iyileşmesine yardımcı olduğu ifade edildi.

Araştırmaya göre, iki tarafından düğüm atılmış bir maske, partiküllerin yüzde 63'ünün geçişini engelliyor. Düğüm atılmamış maskelerde bu oran, yüzde 42'ye kadar düşüyor.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky de "Maskelerin iki veya daha fazla katmana sahip olmasını, burnu ve ağzı tamamen kapatmasını ve burun ile yüzün yanlarına sıkıca oturmasını öneriyoruz." ifadesini kullandı.
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Son Güncelleme: 13.02.2021 16:00
Anahtar Kelimeler:
MaskeCovid19
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