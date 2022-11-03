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Kuluçkadaki tavuğun altından uyuşturucu çıktı

Konya'da düzenlenen narkotik operasyonunda kümeste kuluçkaya yatan tavuğun altında uyuşturucu bulundu.

03 Kasım 2022 Perşembe 16:48
Kuluçkadaki tavuğun altından uyuşturucu çıktı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Meram ilçesinde bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı.

Polis ekipleri Kalfalar Mahallesi Ermenek Sokak'ta bulunan bir eve operasyon düzenledi. Ev ve bahçesinde yapılan aramada kümeste kuluçkaya yatan tavuğun altında poşetler içerisinde uyuşturucu madde bulundu.

Evde yapılan detaylı aramada ise 824 gram metamfetamin maddesi, 38 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait boş şarjör ve 11 bin 100 TL suç unsuru para ele geçirilirken, evde bulunan S.H. ile C.H. gözaltına alındı.

Şüpheliler S.H. ve C.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


DİĞER İLÇELERDE DE OPERASYON

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Selçuklu ve Karatay ilçelerinde yürüttüğü çalışmalarda, Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi’nde 1 araçta yapılan aramada 219 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Karatay İlçesi Hacıhasan Mahallesi’nde yürütülen çalışmada ise bin 214 gram eroin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu hap ve suç geliri para ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri ile Narkotik ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda, gözaltına alınan 5 kişi sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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