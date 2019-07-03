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Küçük İskender Hayatını Kaybetti

YAKLAŞIK BİR YILDIR KANSER TEDAVİSİ GÖREN ŞAİR VE YAZAR KÜÇÜK İSKENDER, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ 

Küçük İskender Hayatını Kaybetti

YAKLAŞIK BİR YILDIR KANSER TEDAVİSİ GÖREN ŞAİR VE YAZAR KÜÇÜK İSKENDER, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ 

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:10
Küçük İskender Hayatını Kaybetti

YAKLAŞIK BİR YILDIR KANSER TEDAVİSİ GÖREN ŞAİR VE YAZAR KÜÇÜK İSKENDER, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ 
ŞAİR ADNAN ÖZER:  "ÇOK BÜYÜK BİR YETENEKTİ, ARKADAŞIMIZDI. İKİMİZ DE İMGECİ ŞAİRLERDİK, ŞİİRİMİZ DE UYUŞUYORDU ONUNLA"

İstanbul, 3 temmuz 19 : Yaklaşık bir yıldır kanser tedavisi gören şair ve yazar Küçük İskender, tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti.
Asıl adı Derman İskender Över olan ve Paşabahçe Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren şair, gece saatlerinde hastalığına yenik düştü.
Şairin ölümüne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan şair Adnan Özer, Küçük İskender'in 1990 kuşağının en başta gelen temsilcisi olduğunu belirterek, "Çok büyük bir yetenekti, arkadaşımızdı. İkimiz de imgeci şairlerdik, şiirimiz de uyuşuyordu onunla." dedi.
 "İLKOKUL FOTOĞRAFIYLA BERABER YAYINLAMIŞTIM ŞİİRİNİ"
Özer, Küçük İskender'le yaşadığı bir anıyı ise şu sözlerle anlattı:
"Ben bir dergi çıkarıyordum, o zaman bana şiiriyle beraber ilkokul fotoğrafını getirmişti. Bana şaka yapıyordu ben onu anladım ama basacağım bunu dedim. İlkokul fotoğrafıyla beraber yayınlamıştım şiirini. O çok hoşuna gitmişti. Hızlı yaşadı İskender. Konuşurduk söylerdik ama şair milleti ne kadar dinleyecek ki? Laf dinlemez, kendimden de biliyorum. Çok büyük bir yetenekti. 2 sene önce bir organizasyon yapmıştım bir araya gelmiştik. Çok saygılı biriydi. Başımız sağ olsun."
 KÜÇÜK İSKENDER'İN ÖLÜMÜNE SANAT CAMİASI SESSİZ KALMADI
Yazar Ahmet Ümit, Küçük İskender'in hayatını kaybetmesine ilişkin olarak sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Ölüm değil, çoktan yendin sen onu ama çok derin bir uyku bu İskender. Keşke hiç uyumasaydın be kardeşim..." değerlendirmesinde bulundu. 

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Şair ve yazar Tuna Kiremitçi de "Büyük bir şair, tertemiz bir yürek, tanıdığım en ilham verici insanlardan birisi gitti. Çok üzgünüm. Güle güle Küçük İskender. Orada bekle bizi eski dost." ifadelerini kullandı. 
Oyuncu Levent Özdilek ise paylaşımında şair için şu satırlara yer verdi:
"Hoşça kal güzel kalpli kardeşim... Seni özleyeceğiz ve özledikçe şiirlerinle seni yad edeceğiz."
Küçük İskender, yarın Ortaköy Mecidiye Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
KÜÇÜK İSKENDER 
Gerçek adı Derman İskender Över olan Küçük İskender, 1964 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Küçük İskender, Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni yarıda bıraktı. Ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünde eğitim hayatına devam eden şair buradan da mezun olamadı.
İlk şiiri Milliyet Genç Sanat Dergisi'nde, İskender Över ismiyle çıkan şair, 1980'li yıllardan başlayarak günümüze kadar çeşitli dergilerde şiirler, eleştiriler, denemeler yazdı. Profesyonel olarak ise 1985'te Adam Sanat Dergisinde şiirleri yayımlanmaya başladı.
Küçük İskender, 2014'te Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü kazandı.
(AA/ÖZ/ÖK)
 

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