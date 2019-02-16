Küçük kız köprüden atladı, meraklı vatandaşlar fotoğraf çektirdi

Adana'da küçük bir kız Taş Köprü'den Seyhan Nehir'ine atladı. Suyun içinde gözden kaybolan talihsiz çocuk cep telefonuyla kaydedildi. Olay anında meraklılardan bir kısmı ise selfie yaptı. Su altı kurtarma ekipleri küçük çocuğu arama kurtarma çalışması başlattı.

Adana'da bir kız çocuğu Taş Köprü'den Seyhan Nehri'ne atlayıp kaybolurken, köprüdeki vatandaşlar umursamaz bir şekilde fotoğraf çektirmeye devam etti. Olay yerine ulaşan su altı kurtarma ekipleri talihsiz çocuğun bulunması için su altı ekipleri çalışma başlattı.

NEHRİ İZLERKEN BİR ANDA SUYA ATLADI

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, öğrenci kız çocuğu Z.K. okuldan çıktıktan sonra dün akşam üstü tarihi Taş Köprü'ye gelip bir süre burada Seyhan Nehri'ne baktı. Daha sonrada onlarca kişinin gözü önünde köprüye çıkan kız çocuğun kendini aşağı bıraktı.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Nehirde sürüklenen kız çocuğu bir süre sonrada akıntıya kapılıp gözden kayboldu. Olay anı ise nehir üzerindeki martıları görüntüleyen bir kişi tarafından saniye saniye görüntülendi. Kız çocuğunun suda batıp çıkması da kameraya yansıdı.

SU ALTI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve dalgıç ekipleri geldi. Bu arada köprüde onlarca meraklı vatandaş toplandı. Kimi kızın köprüden atladığı yere bakarken kimi vatandaşlar da olaya aldırmadan cep telefonuyla fotoğraf çektirmeye devam etti. Kız çocuğunun bulunması için su altı ekipleri çalışma başlattı.