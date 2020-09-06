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Kpss Genel Kültür-genel Yetenek Oturumu Sona Erdi

SABAH OTURUMUNUN TAMAMLANMASININ ARDINDAN LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI, ÖĞLEDEN SONRA SAAT 14.45\'TE BAŞLAYACAK

06 Eylül 2020 Pazar 13:39
Kpss Genel Kültür-genel Yetenek Oturumu Sona Erdi
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SABAH OTURUMUNUN TAMAMLANMASININ ARDINDAN LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI, ÖĞLEDEN SONRA SAAT 14.45'TE BAŞLAYACAK
Ankara, 6 Eylül 20 : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) "Genel Kültür-Genel Yetenek" oturumu sona erdi. 
81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılan sınavın Genel Kültür-Genel Yetenek'ten oluşan sabah oturumunda adaylara 120 soru yöneltildi ve 130 dakika süre verildi. 
Sınavda, koronavirüs salgınına karşı önlemler alındı.

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Sınavın öğleden sonraki oturumu KPSS Lisans Eğitim Bilimleri ise saat 14.45'te başlayacak. Adaylara 100 dakika süre verilecek ve 80 soru yöneltilecek.
Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
(AA/EMR/FEZ)
 

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