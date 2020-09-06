SABAH OTURUMUNUN TAMAMLANMASININ ARDINDAN LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI, ÖĞLEDEN SONRA SAAT 14.45'TE BAŞLAYACAK
Ankara, 6 Eylül 20 : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) "Genel Kültür-Genel Yetenek" oturumu sona erdi.
81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde yapılan sınavın Genel Kültür-Genel Yetenek'ten oluşan sabah oturumunda adaylara 120 soru yöneltildi ve 130 dakika süre verildi.
Sınavda, koronavirüs salgınına karşı önlemler alındı.
Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
(AA/EMR/FEZ)