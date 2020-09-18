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Kovid-19 Aşısının Kasım-aralık Aylarında Çıkması Öngörülüyor

Ankara, 18 Eylül 20 (TAK): İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek,

18 Eylül 2020 Cuma 18:09
Kovid-19 Aşısının Kasım-aralık Aylarında Çıkması Öngörülüyor
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Ankara, 18 Eylül 20 (TAK): İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek, "Kasım-aralık aylarında aşının çıkacağını öngörüyorum. Kasım-aralık, en geç Ocak 2021'de aşılama biter diye düşünüyorum." dedi.

Tükek, yeni tip koronavirüs salgını için geliştirilen aşı çalışmaları hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İlk etapta Almanya'nın geliştirdiği aşıyı deneyeceklerini ancak Türkiye'deki hasta sayısının az olması nedeniyle bir süre ertelediklerini söyledi. Bu çalışmaların yapılması için vaka sayısının çok olması gerektiğini belirten Tükek, "Hastalık görülsün insanlarda ve aşının değerli olup olmadığı insanlarda test edilebilsin. Çin ve Rusya'yla görüşmeler var. Çin'den gelen aşının denemeleri başladı. Türkiye'de herhalde 17 merkez bu çalışmaları yapacak. Bu çalışmaların içinde biz de varız. Gönüllüler yavaş yavaş tespit ediliyor." diye konuştu.

"Kasım-Aralık aylarında Kovid-19 aşısının çıkacağını öngörüyorum" diyen Tükek, "Bunu ilk söyleyenlerden biriyim. Bütün ülkeler kasım ayında birleşti. Herkes yarışıyor kasım ayına yetiştirmek için çünkü artık ülkelerin de tahammülü kalmadı. Bir an önce kurtulmak istiyorlar. Büyük bir yük gerçekten hem ekonomi hem de sağlık sistemi üzerine. Dolayısıyla bundan kurtulmanın yolu aşı gibi gözüküyor. Kasım-aralık, en geç Ocak 2021'de aşılama biter diye düşünüyorum. Kısa vadede aşının beklentisi çok yüksek." dedi.

"AĞIR GEÇİRENLERİN TAMAMEN DÜZELMEDİKLERİNİ GÖZLEMLİYORUZ"

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Tükek, İstanbul Tıp Fakültesi'nde Kovid-19 Hastaları İzlem Merkezi açtıklarını hatırlatarak, şunları anlattı:

"Çalışmalar makale haline dönüştürüldü ve yayımlanmak üzere bir dergiye gönderildi. Ağır Kovid-19 geçiren kişilerin tamamen düzelmedikleri ve belli sıkıntılarla yaşantılarına devam ettiklerini gözlemliyoruz. Bu, yeni tecrübe ettiğimiz bir şey. Böyle bir pandemiyle 100 yılda bir karşılaşıyoruz. Süreç bittikten sonra hastalığı yaşamış insanların sağaltımı, sonraki dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele edeceğiz gibi gözüküyor. Bunların bir kısmı tamamen düzeliyor, hiçbir sorunu olmadan atlatıyor. Bunlar nihayetinde hafif geçirenler. Ama ağır pnömoni geçirenler gerçekten belli başlı sorunlar yaşayacak gibi görünüyor. Şu an için erken, daha 6 aylık bir tecrübemiz var. Biraz daha zaman geçmesi gerekiyor. Ancak görünen o ki biraz sorun yaşayacak o insanlar."

"YAPMAMIZ GEREKEN AŞI ÇALIŞMALARI BİTENE KADAR TEDBİRLERE UYMAK"

Dünyada milyonlarca insanın yeni tip koronavirüse yakalandığını ancak enfeksiyonu yeniden geçiren 1-2 vaka olduğunun iddia edildiğini aktaran Tükek, şu görüşleri dile getirdi:

"Bu nedenle tekrar geçirme ihtimali aslında yok. Onlar da spekülatif. Teorik olarak baktığımız zaman her enfeksiyonun tekrar geçirilme ihtimali var, ama milyonda ama 10 milyonda 1. Aynı şey burada da geçerli. Şu ana kadar geçiren milyonlarca insan var ve onların hiçbirinde böyle bir sonuç yok. Sadece 1 vaka o da çok inandırıcı değil. Bence daha geçirme ihtimali düşük. Bu sezon için söylüyorum. İleride virüs mutasyona uğrar ve tekrar geçirirse o ayrı. Aynı virüsle tekrar enfeksiyon geçirdiğini iddia etmemiz zor."

(AA/FG)

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