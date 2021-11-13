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Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi

Sağlık çalışanlarında pandemide en çok bildirilen mental sağlık sorunları anksiyete, depresyon, huzursuzluk, uyku problemleri ve somatik problemler oldu

13 Kasım 2021 Cumartesi 11:00
Kovid-19 sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkiledi

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Çayır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık çalışanlarının ruh sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneğince (TAHUD) çevrim içi düzenlenen 20. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi'nde "Pandemide ruh sağlığımız ne durumda" başlıklı bir sunum yapan Prof. Dr. Çayır, Kovid-19'un en çok etkilediği grupların başında sağlık çalışanlarının geldiğini ifade etti.

Çayır, dünya genelinde 60 milyondan fazla sağlık çalışanı bulunduğunu, sağlıklı bir toplum için en kıymetli kaynağın sağlık çalışanları olduğunu dile getirdi.

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Sağlık sektörünün güvenlik ve sağlık riski açısından en tehlikeli çalışma alanlarının başında geldiğini belirten Çayır, salgın döneminde bu riskin daha çok arttığını vurguladı.

Çayır, salgın sürecinin sağlık çalışanlarının mental sağlığında problemler meydana getirdiğine dikkati çekti.

Salgın döneminde yaşanan sorunlar ve sıkıntıların sağlık çalışanlarında duygusal değişikliklere yol açtığını aktaran Çayır, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalar sağlık çalışanlarının bu dönemde mental sağlığının bozulduğunu gösteriyor. Sağlık çalışanlarında pandemide en çok bildirilen mental sağlık sorunları anksiyete, depresyon, huzursuzluk, uyku problemleri ve somatik problemler oldu. En çok huzursuzluk, sıkıntı ve uyku problemleri pandemide bildirilen mental sorunlar. Yapılan bir başka çalışmaya göre pandemi döneminde 5 sağlık çalışanından birinde depresyon ve anksiyete riskinin çok yüksek olduğu, yine 5 sağlık çalışanından ikisinde uyku problemleri olduğu görülmüştür."

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Son Güncelleme: 13.11.2021 12:45
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