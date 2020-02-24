Kovid-19 nedeniyle Türkiye- İran arasındaki tren seferleri de durduruldu

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamada, İran'da Kovid-19'dan ölümlerin artması üzerine Türkiye'nin bu ülkeyle kara hudut kapılarını tedbir olarak geçici kapattığı hatırlatıldı.

İki ülke arasındaki demir yoluyla yolcu bağlantısının da düne kadar Ankara-Tahran-Ankara hattında haftada bir gün çalışan Trans Asya ve Van-Tahran-Van hattında yine haftada bir gün çalışan Van-Tahran trenleriyle gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, "Türkiye- İran arasında karşılıklı işleyen Trans Asya Ekspresi ve Van-Tahran yolcu treni ile yük treni seferleri 23 Şubat Pazar saat 17.00 itibarıyla geçici olarak durduruldu." ifadelerine yer verildi.

AFGANİSTAN'DA İLK KOVİD-19 VAKASI GÖRÜLDÜ

Diğer yandan, Afganistan'ın batısında ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Ülke basınındaki habere göre, Kamu Sağlık Bakanı Ferozuddin Feroz, yaptığı açıklamada, ülkenin batısındaki Herat vilayetinde bir kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.



Feroz, vilayette acil durum ilan edildiğini belirtti.Öte yandan ülkede, en az 10 kişi yeni tip koronavirüs şüphesiyle de karantinaya alındı.Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 79 binden fazla kişiye bulaştı.Kovid-19 salgını nedeniyle Çin ana karasında 2 bin 592 kişi hayatını kaybetti.