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Kovid-19'da “endemi süreci“ başladı

18 Nisan 2022 Pazartesi 11:45
Kovid-19'da “endemi süreci“ başladı

TC  SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYESİ PROF. DR. AYDIN YILMAZ:"KOVİD-19'DA AĞIR PANDEMİ, SALGIN DÖNEMİ BİTTİ, BUNDAN SONRA 'ENDEMİ' ŞEKLİNDE GÖRECEĞİZ, GRİP GİBİ İLERLEYECEK. YAZ MEVSİMİNİ ÇOK DAHA RAHAT GEÇİRECEĞİZ"

 "(ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ) HASTANEMİZDE ŞU ANDA YOĞUN BAKIMDA 4 HASTAMIZ VAR, UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖREN KİŞİLER. SON 15 GÜNDE YOĞUN BAKIMA ALDIĞIMIZ KOVİD-19 HASTASI OLMADI"

TC Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Yılmaz, Kovid-19'da ağır pandemi, salgın döneminin bittiğini belirterek, "Bundan sonra 'endemi' şeklinde göreceğiz, grip gibi ilerleyecek inşallah. Umuyorum yaz mevsimini çok daha rahat geçireceğiz." dedi.

TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi de olan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 vaka sayıları ve vefat oranlarındaki azalmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgınla mücadelede olumlu bir sürece girildiğini vurgulayan Yılmaz, "Hastanemizde şu anda yoğun bakımda yatan 4 hastamız var. Bu hastalarımız uzun süredir tedavi gören kişiler. Yani son 15 günde yoğun bakıma aldığımız Kovid-19 hastası olmadı." diye konuştu.

Kovid-19 servisinde ise sadece 6 hastanın yattığını aktaran Yılmaz, genel durumu iyi olan bu kişilerin de hafta başına doğru taburcu edilmesinin planlandığını söyledi.

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"TÜRKİYE GENELİNDE HASTANEYE MÜRACAATLAR OLDUKÇA AZALDI"

Prof. Dr. Aydın Yılmaz, Türkiye genelinde de benzer durumun yaşandığını belirterek, "Türkiye genelinde Kovid-19 nedeniyle hastaneye müracaatlar, yoğun bakımda yatan hasta sayısı oldukça azaldı." dedi.

Bu olumlu seyirde en büyük etkenin aşılama olduğunun altını çizen Yılmaz, hastalığı çok sayıda kişinin geçirmesinin sağladığı doğal bağışıklığın da önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

Aydın Yılmaz, "Kovid-19'da ağır salgın, pandemi dönemi bitti. Bundan sonra 'endemi' şeklinde göreceğiz, grip gibi ilerleyecek inşallah. Umuyorum bu yaz mevsimini çok daha rahat geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aydın Yılmaz, domuz gribinde de benzer durumun yaşandığını anımsattı.

 ENDEMİ-PANDEMİ FARKI

Dünyadaki hızlı yayılımı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütünün Kovid-19'u "pandemi" ilan etmesiyle gündeme gelen "pandemi" tanımı, hastalıkla mücadelede olumlu sonuçlar alınmasıyla yerini "endemi" ifadesine bıraktı. "Bir enfeksiyon hastalığının belirli bir coğrafyada veya toplulukta sürekli görülmesi durumu" olarak açıklanan "endemi"nin pandemiden en önemli farkını, hastalığın soğuk algınlığı gibi yerleşik, belli dönemlerde çoğalabilen bir yapıya dönüşmesi, öldürücülüğünün azalarak daha zararsız bir hale gelmesi oluşturuyor.

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Son Güncelleme: 18.04.2022 13:54
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