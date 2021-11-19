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Koronavirüslü genç, ablasının HES koduyla seyahat etti

Kırıkkale'de ablasının HES kodu ile otobüste seyahat ederken jandarmaya yakalanan koronavirüslü genç, "Ben pozitif miyim?" diye sordu.

19 Kasım 2021 Cuma 10:15
Koronavirüslü genç, ablasının HES koduyla seyahat etti

Ankara'dan Çorum'a giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, COVID-19 ve asayiş denetimleri kapsamında yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı.

Otobüste seyahat eden İsmail Şahin'in PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, durumu İl Salgın Denetim Merkezine bildirdi. Trafik kontrol noktasına giden filyasyon ekipleri, İsmail Şahin ile HES kodunu kullandığı ablası Zeynep Şahin'e 3 bin 69'ar lira idari para cezası uyguladı.

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"Ben pozitif miyim?"

Ablasının HES kodu ile otobüste seyahat eden İsmail Şahin, "Ablama mesaj attım, 'Abla bana bilet al' dedim. 'Tamam, ben alayım' dedi. 'Belge almaya gerek var mı?' dedim. O hiç bir şey sormadı, bir şeyden de haberi yok zaten. 'Ben hallederim' dedi. Ondan sonra bileti aldı. Ablamın zaten hiçbir şeyden haberi yok" dedi. Şahin, ekiplere, "Ben pozitif miyim?" diyerek filyasyonun ne anlama geldiğini sordu.

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