banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1127
ALTIN
442.402
DOLAR
6.9718
STERLİN
9.1091
EURO
8.1794
Hiçbir seçim Denktaşsız olmadı
Hiçbir seçim Denktaşsız olmadı
Var olmanın teminatı; Garantiler
Var olmanın teminatı; Garantiler
Elden teklif: ŞAİBE!
Elden teklif: ŞAİBE!
Ağustos balayı Eylül dert ayı olmasın
Ağustos balayı Eylül dert ayı...
banner355

Koronavirüs... Türkiye\'de 995 Kovid-19 Tanısı, 19 Can Kaybı

Ankara, 3 Ağustos (.): Türkiye\'de son 24 saatte yapılan 41 bin 301 test sonucunda 995 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 hasta vefat etti.

04 Ağustos 2020 Salı 03:19
Koronavirüs... Türkiye\'de 995 Kovid-19 Tanısı, 19 Can Kaybı
banner337
banner351

Ankara, 3 Ağustos (.): Türkiye'de son 24 saatte yapılan 41 bin 301 test sonucunda 995 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 hasta vefat etti.

1003 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 217 bin 497 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 301 test yapıldı, 995 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti.

Toplam test sayısı 4 milyon 927 bin 217, vaka sayısı 233 bin 851, vefat sayısı 5 bin 747 olarak kayıtlara geçti.

banner341
Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 217 bin 497'ye yükseldi.

Ağır hasta sayısı 580, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,4 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bayram kutlamalarında, tatil yerlerinde, salgın faktörü ne yazık ki yeterince dikkate alınmadı. Daha önce, bazı illerle sınırlı olan vaka artışlarının önümüzdeki günlerde ülke geneline yayılmasından endişe duyuyoruz. Tedbirde güç birliğine ihtiyacımız var."

(AA-GÜL)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor
Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor
Tek komutla binlerce civcivi etrafında topluyor
Tek komutla binlerce civcivi etrafında topluyor
Türkiye'de 11 ilde 14 orman yangını!
Türkiye'de 11 ilde 14 orman yangını!
Türkiye'de bugün 996 bişiye koronavirüs teşhisi konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de bugün 996 bişiye koronavirüs teşhisi konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti
Islak mayo enfeksiyon nedeni…
Islak mayo enfeksiyon nedeni…
Kadavradan ilk kez rahim nakli yapılan Derya Sert, bebeğini kucağına aldı
Kadavradan ilk kez rahim nakli yapılan Derya Sert, bebeğini kucağına aldı
Türkiye’de son 24 saatte 17 can kaybı, 982 vaka
Türkiye’de son 24 saatte 17 can kaybı, 982 vaka
Akar: Sorunları çözmeye çalışıyoruz
Akar: Sorunları çözmeye çalışıyoruz
TC Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi “Hudut Kartallarıyla“ bayramlaştı
TC Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi “Hudut Kartallarıyla“ bayramlaştı
Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını sürdürecek
Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını sürdürecek

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim