Koronavirüs Türkiye'de can almaya devam ediyor

Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 857 yeni vaka tespit edildi, 635 hasta belirlendi. 80 kişi vefat etti. 7 bin 210 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19'u yenenlerin sayısı 2 milyon 518 bin 758'e çıktı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 24 saatte 118 bin 911 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 635 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 210 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 217 bin 77'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 631 bin 876, vefat sayısı 27 bin 983, ağır hasta sayısı 1180 oldu.