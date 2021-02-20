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Koronavirüs Türkiye'de can almaya devam ediyor

Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 911 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1180 oldu, 7 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 20:30
Koronavirüs Türkiye'de can almaya devam ediyor
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Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 857 yeni vaka tespit edildi, 635 hasta belirlendi. 80 kişi vefat etti. 7 bin 210 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19'u yenenlerin sayısı 2 milyon 518 bin 758'e çıktı.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

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Son 24 saatte 118 bin 911 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 635 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 210 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 217 bin 77'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 631 bin 876, vefat sayısı 27 bin 983, ağır hasta sayısı 1180 oldu.

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Son Güncelleme: 20.02.2021 22:00
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Koronavirüs
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