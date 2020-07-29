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Koronavirüs korkusuyla sigara bırakma oranı arttı

Sigara içenlerin koronavirüs sürecini daha zor geçirdiği ortaya çıkınca, sigarayı bırakmak isteyenlerin sayısı birden arttı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:15
Koronavirüs korkusuyla sigara bırakma oranı arttı
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Milliyet gazetesinden Cihat Aslan'ın haberine göre, Yeşilay’ın yaptığı araştırmada 2017’de sigarayı bırakmayı düşünenlerin oranı yüzde 35’lerdeyken, bu yıl yüzde 58’lerin üzerine çıktı. Salgın sürecinde sigarayı azaltan kişilerin, hastalıkla temasta bulunan sağlık çalışanları ile aynı evi paylaşan kişiler olduğu belirlendi.

TELEFON YAĞMURU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs salgınının başladığı dönemde virüsün sigara içenlerde daha çok görüldüğüne dikkat çekmişti. DSÖ, “Sigara içmek, parmakların (muhtemelen kontamine olmuş sigaraların) dudaklarla temas etmesi anlamına gelir. Bu da eldeki virüsün ağza geçme olasılığını artırır. Sigara içenlerde zaten ciddi hastalık riskini büyük ölçüde artıracak akciğer hastalığı veya akciğer kapasitesinde azalma olabilir” açıklamasında bulunmuştu.

Koronavirüse yakalanan sigara içen bir kişinin hastalığı zor atlattığının ortaya çıkmasıyla sigara içen Türkiye’deki vatandaşlar Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni telefon yağmuruna tuttu. Yeşilay’ın verdiği bilgilere göre, Türkiye’de koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart’tan bugüne kadar tütün bağımlılığı ile ilgili Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ne (YEDAM) on binlerce arama yapıldı. Bu aramaların yüzde 25’i tütün bağımlılığı ile ilgili olurken, koronavirüsten sonra tütün özelinde gelen aramaların dört kat arttığı belirlendi.

DÖRT KİŞİDEN BİRİ

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Bu kapsamda da Yeşilay, geçtiğimiz haftalarda sigara kullanım alışkanlıklarına ilişkin olarak “Covid-19 salgınının sigara kullanım alışkanlıklarına etkisi” araştırması yaptı. Araştırmada, hem sigara kullanımı hem de sigarayı bırakma eğilimlerine ilişkin veriler yer aldı.

Araştırma 26 ilde, 15 yaş üzeri 2 bin 500 kişi ile yapılırken, kişilerin yüzde 95’i aktif sigara içicisi, yüzde 5’i de sigara kullanmayı bırakmış kişilerden oluştu. Araştırma sonuçlarına göre, her dört kişiden biri salgın döneminde sigara kullanımını azalttı. Özellikle hastalıkla yoğun temasta bulunan sağlık çalışanlarıyla aynı evi paylaşan kişilerin, sigara kullanımını daha fazla azalttıkları ortaya çıktı.

BIRAKANLARIN ORANI YÜZDE 58’E YÜKSELDİ

Salgın sırasında sigara kullanımını azaltanların yüzde 85’i sigaranın koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine inanıyor. Araştırmaya göre, sigara ile arasına mesafe koyan kişilerin, hastalığın sigara ile bütünleşen olumsuz etkilerine dair gerekli bilgiye sahip ve salgın döneminin sigarayı bırakmak için doğru bir zaman olabileceğini düşünüyor. Ayrıca bu araştırmanın aynısı 2017 yılında da yapıldı. Veriler kıyaslandığında 2017’de sigarayı bırakmayı düşünenlerin oranı yüzde 35’ken bu yıl Kovid-19 sürecinde rakam yüzde 58’e yükseldi. Aynı şekilde sigarayı bırakmayı deneyen kişi sayısı da arttı.

KÜL TABLALARINI ORTADAN KALDIRDI

Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni Mayıs ayında arayan 57 yaşındaki A.D. günde iki paket içtiği sigarayı bırakmak istediğini söyledi. Karantina sürecinde ve sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde kendisini yalnız hissettiği için bu durumun sigara kullanımı konusunda tetikleyici olduğunu belirten A.D. kronik rahatsızlığı ve koronavirüs nedeniyle kaygılı olduğunu belirterek sigarayı bırakmak istediğini ifade etti. Danışmanlık merkezi, A.D.’ye sigarayı bırakması konusunda psikolojik destek verdi. A.D. günlük olarak sigara paketi almayı bırakarak sigara kullanımını günlük 40 adetten sekiz adete düşürdü. Daha sonra psikolojik yardım ile sigara kullanımı haftada beş adete düşüren A.D. önce evdeki kül tablalarını kaldırdı. A.D. bir hafta içinde sigara kullanmayı bıraktı.

Son Güncelleme: 29.07.2020 10:12
Anahtar Kelimeler:
SigaraKoronavirüsYeşilay Danışmanlık Merkezi
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