banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1145
ALTIN
475.160
DOLAR
7.7463
STERLİN
10.0583
EURO
9.0774
55 saniye sonucunda ‘negatif’ olduğumu öğrendim...
55 saniye sonucunda ‘negatif’ olduğumu...
Seçim sonrası seçim senaryoları
Seçim sonrası seçim senaryoları
Anayasa değişikliği bahane
Anayasa değişikliği bahane
O paralar uçtu gitti!
O paralar uçtu gitti!
banner376
Flaş Haber
Ölümlü trafik kazası
Kapat

Koronavirüs belirtileri gözlerde de görülebiliyor

03 Ekim 2020 Cumartesi 13:43
Koronavirüs belirtileri gözlerde de görülebiliyor
banner337
banner351

GÖZ HASTALIKLARI UZMANI OPR. DR. TUNCAY SEZGİN: "ÇOK SIK GÖRÜLEN VE KARŞILAŞILAN BİR DURUM OLMAMAKLA BİRLİKTE, KORONAVİRÜS ENFEKSİYONU BULUNAN KİŞİLERİN YÜZDE 1-2'SİNDE GÖZDE DE BELİRTİLERİN OLDUĞU SAPTANMIŞTIR. KONJONKTİVİT DENİLEN KIRMIZI GÖZ BELİRTİLERİ TESPİT EDİLMİŞTİR. YANİ GÖZ DE AYNI ZAMANDA BU HASTALIK İÇİN ÖNEMLİ BİR BULAŞ YOLUDUR"

"ÖZELLİKLE KİŞİLERLE ÇOK SIK VE YAKIN HALDE BULUNULAN MESLEKLERDE, NUMARALI GÖZLÜĞÜNÜZ YOKSA BİLE KORUYUCU GÖZLÜKLER KULLANILABİLİR. GÖZLÜĞÜN, GÖZ YOLUYLA BULAŞI ENGELLEMEDİĞİ ANCAK AZALTTIĞI SAPTANMIŞTIR"

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Tuncay Sezgin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gözlerdeki belirtilerine ilişkin, "Çok sık görülen ve karşılaşılan bir durum olmamakla birlikte, koronavirüs enfeksiyonu bulunan kişilerin yüzde 1-2'sinde gözde de belirtilerin olduğu saptanmıştır. Konjonktivit denilen kırmızı göz belirtileri tespit edilmiştir. Yani göz de aynı zamanda bu hastalık için önemli bir bulaş yoludur." dedi.

Özel bir hastanede görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Tuncay Sezgin, AA muhabirine, koronavirüsün kişiden kişiye damlacık yoluyla bulaşabildiğini ve bu damlacıkların vücuda göz yoluyla da girerek enfeksiyon oluşturabildiğini söyledi. 

Sezgin, virüsle enfekte kişinin, konuşması, hapşırması ve öksürmesi sonucu açığa çıkan damlacıkların göze temas etmesiyle gözün konjonktiva (göz kapaklarının içini ve gözlerin beyaz kısmını kaplayan zar) tabakasında bir enfeksiyon oluşturabildiğini belirtti.

Sezgin, şu değerlendirmede bulundu:

banner341
"Böylece konjonktivit tablosu söz konusu olabilmektedir ya da gözyaşımıza aldığımız bu damlacık enfeksiyonu, gözde enfeksiyon oluşturmayıp, gözyaşı yoluyla burnumuza akmakta ve burun yoluyla da solunum yollarında enfeksiyon oluşturabilmektedir. Gözdeki görülen bulgularından en önemlisi de kırmızı göz görünümüdür. Bu süreçte kırmızı gözle başvuran kişilerde biz, ateş, öksürük gibi ek bulguların olup olmadığını mutlaka sorguluyoruz.  Bir kırmızı gözle karşılaştığımız zaman, 'koronavirüslü müyüm?' şeklinde panik olmadan ama ihmal de etmeden bu konuda önlemlerimizi almamızda fayda görüyorum."

Sezgin, koronavirüsün göze etkilerine değinerek, "Çok sık görülen ve karşılaşılan bir durum olmamakla birlikte, koronavirüs enfeksiyonu bulunan kişilerin yüzde 1-2'sinde gözde de belirtilerin olduğu saptanmıştır. Konjonktivit denilen kırmızı göz belirtileri tespit edilmiştir. Yani göz de aynı zamanda bu hastalık için önemli bir bulaş yoludur." ifadesini kullandı.

"KORUYUCU GÖZLÜKLER VE GÜNLÜK LENS KULLANILABİLİR"

Kişilerin, başka enfeksiyon ya da durumlarda da görülebilen, gözde ani kızarıklık, sulanma ve batma gibi belirtilerle karılaştığında göz hekimine başvurması gerektiğini dile getiren Sezgin, "Göz hekimi de bu açıdan bazı sorgulamalarını yapmak durumundadır. Gözümüzden bulaşı engelleme amaçlı koruyucu gözlükler tercih edilebilir. Özellikle kişilerle çok sık ve yakın temas halinde bulunulan mesleklerde, numaralı gözlüğünüz yoksa bile koruyucu gözlükler kullanılabilir. Gözlüğün, göz yoluyla bulaşı engellemediği ancak azalttığı saptanmıştır." diye konuştu.

Sezgin, bu süreçte günlük kontakt lens kullanımına dönmenin faydalı olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü aylık kontakt lensler 1 ay boyunca kullanılabilen lenslerdir. Günlük kontakt lensler de 'kullan at' şeklinde kullanılabildiği için bu tip enfeksiyonlar için riski azalttığı saptanmıştır. Göz çok sık bir bulaş yolu olmamakla birlikte koronavirüs enfeksiyonunda bir bulaş yoludur ve gözlük de bunun için bir bariyer oluşturmaktadır. Gözlük kullananlarda koronavirüs enfeksiyonunun göz yoluyla daha az bulaştığı yayınlarla gösterilmiştir." 

 Kişilerle yakın temas halinde bulunan meslek gruplarında siperlik kullanımının önemine dikkati çeken Sezgin, göz enfeksiyonlarına karşı koruduğu gibi özellikle ana bulaş yolu olan solunum yollarını da kapattığı için siperliğin önemli bir koruyucu olduğunu ve önerdiğini sözlerine ekledi.

banner360
Son Güncelleme: 03.10.2020 14:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “her Türlü Yaptırım, Karşı Etki Yaratır”
Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “her Türlü Yaptırım, Karşı Etki Yaratır”
Çavuşoğlu:
Çavuşoğlu: "biz Elbette Azerbaycan İle Bir Milletiz. İki Ayrı Devlet Gibi Olsak Da Yeri Geldiği Zaman Tek Devlet Gibi Davranırız."
Türkiye Dışişleri Bakanlığı:
Türkiye Dışişleri Bakanlığı: "kıbrıs Meselesi Çözülene Kadar, Kıbrıs Rumlarının Muhatabı, Türkiye Değil Kıbrıs Türkleridir”
Oktay: “Yunanistan ve Rum Kesimi'nin Savunduğu Tez Ve Argümanlar, Uluslararası Hukuka Göre Dayanaksızdır”
Oktay: “Yunanistan ve Rum Kesimi'nin Savunduğu Tez Ve Argümanlar, Uluslararası Hukuka Göre Dayanaksızdır”
Türkiye’den “Ermeni İşgali Bitmeden Ateşkesin Anlamı  olmaz“ Mesajı
Türkiye’den “Ermeni İşgali Bitmeden Ateşkesin Anlamı  olmaz“ Mesajı
Milli Sporcu Emre Seven'in Mersin'den KKTC'ye Yüzüşü Başladı
Milli Sporcu Emre Seven'in Mersin'den KKTC'ye Yüzüşü Başladı
TC Milli Savunma Bakanlığı: Türkiye ve Yunanistan genel ilkelerde ortak anlayışa vardı
TC Milli Savunma Bakanlığı: Türkiye ve Yunanistan genel ilkelerde ortak anlayışa vardı
Türkiye İle Yunanistan Arasında Ayrıştırma Usulleri Mekanizması Kuruldu
Türkiye İle Yunanistan Arasında Ayrıştırma Usulleri Mekanizması Kuruldu
Türkiye’nin Milli Sporcu Emre Seven, Mersin'den Kktc'ye Yüzecek
Türkiye’nin Milli Sporcu Emre Seven, Mersin'den Kktc'ye Yüzecek
Milli Savunma Bakanı Akar: “Türkiye, Azerbaycan'ı desteklemeye devam edecek”
Milli Savunma Bakanı Akar: “Türkiye, Azerbaycan'ı desteklemeye devam edecek”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim