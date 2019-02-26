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Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, "çocuklarım var" diye yalvardı

Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, "çocuklarım var" diye yalvardı

26 Şubat 2019 Salı 14:36
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, "çocuklarım var" diye yalvardı

Antalya'da ormanlık alanda köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi, tepki gösteren vatandaşlara "Çocuklarım var ne olur yapmayın" diyerek yalvardı.

Antalya'da ormanlık alanda köpeğe tecavüz ettiği iddia edilen G.K. gözaltına alındı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR FARK ETTİ

İddiaya göre özel bir kreşte bahçıvanlık yapan G.K. dün Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki ormanlık alanda köpeğe tecavüz etti. Çevrede bulunanlar, durumu fark ederek G.K.'ye tepki gösterdi. G.K. de kendisine tepki gösterenlere "Çocuklarım var ne olur yapmayın" dedi.

KÖPEK, BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, G.K.'yi gözaltına aldı. Köpek ise hayvan ambulansı ile tedavi için barınağa götürüldü. Şüpheli G.K. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme: 26.02.2019 15:43
Anahtar Kelimeler:
Köpeğe Tecavüz
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