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Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

08 Kasım 2021 Pazartesi 21:45
Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Meram olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.  Deprem, 10,61 kilometre derinlikte gerçekleşti. 

AFAD'dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi. 

"OLUMSUZ BIR İHBARDA BULUNULMADI"

AFAD, depremin ardından şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını bildirdi.

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AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meram'da meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

"3 METRUK BİNADA HASAR OLUŞTU"

AFAD, deprem nedeniyle 3 metruk binada hasar olduğunu bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Konya Meram'da meydana gelen deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alınmış olup ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." bilgisi paylaşıldı.

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Son Güncelleme: 08.11.2021 23:16
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