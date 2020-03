Koca\'dan Yeni Tip Koronavirüs Açıklaması: “çin\'de Kaynak Bulan Bu Virüs Türkiye\'ye Bulaşmadı”

“DEVREYE ALDIĞIMIZ ETKİLİ ÖNLEMLERLE BUGÜNE KADAR HASTALIĞI ÜLKEMİZDEN UZAK TUTMAYI BAŞARDIK”

Ankara, 5 Mart 20 : Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık. Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı” dedi.

Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dünyaya yayılan Kovid-19'un dün itibarıyla Polonya ve Ukrayna gibi ülkelerde de tespit edildiğini belirten Bakan Koca, "Türkiye Cumhuriyeti olarak çok erken dönemde henüz hastalığın ismi bile konulmamışken devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık." diye konuştu.

Bu önlemlere yönelik ilk zamanlarda bazı eleştirilerin yapıldığını dile getiren Koca, fazla tepki verildiğinin öne sürüldüğünü ifade etti.

Fahrettin Koca, bugün gelinen noktada ne kadar yerinde adım atıldığının ortada olduğunu söyledi.

Avrupa'nın almadığı önlemlerin Türkiye'de çok önceden alındığının altını çizen Koca, "Sebebi, insan hayatına verdiğimiz değerdi. Avrupa tedbirleri maalesef ağırdan aldı ve ağırdan almaya devam ediyor. Bu tavrın dünya insanına bedeli var. Avrupa birkaç yüz sığınmacıyı risk gördü ama koronavirüsü risk görmedi. Bu dönemde ayrıca komşu ülkelerde de ağırdan tedbirlerin alınmasıyla her geçen gün koronavirüsle ilgili endişeler artmış oldu ve sınırımıza dayandı." bilgisini verdi.

Koca, bugün itibarıyla Türkiye'nin pek çok sınır komşusu da dahil 84 ülkede vaka görüldüğünü anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Toplam vaka sayısı 95 bin 572'ye ulaştı, dünya genelinde 3 bin 285 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 53 bin 411 oldu. Bu süreçte her geçen gün Çin'de görülen vaka sayısının hızı azalırken, Çin dışı vaka sayısı giderek arttı. Artan bölgeler İran, Güney Kore, İtalya. İtalya ile Avrupa bölgesinde artabileceği endişesini taşıyoruz."

"YURT DIŞINA GİDEN DÖNEN HERKES POTANSİYEL VİRÜS TAŞIYICISI"

Türkiye'nin bu süreçte koronavirüsle ilgili çok güçlü bir sınav verdiğini ve bunu da başarıyla götürdüğünü vurgulayan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama devamında maalesef İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve komşu ülkelerimizin alınması gereken tedbirleri almamış olmaları ve bu tedbirleri ağırdan almış olmaları, halen Avrupa ülkelerinin İtalya ile ilişkilerinde alınmış bir doğru dürüst bir kararın olmadığını, geçişlerin çok rahat yapılabilir olduğunu, Güney Kore ile ilişkilerin devam ettiğini, İran ile yer yer ilişkilerin devam ettiğini... Biz bu anlamda tedbirleri katı almaya devam ettik."

Virüsün Türkiye sınırları içine girmemesi için her tedbirin erken dönemde alındığına değinen Fahrettin Koca, virüsün dış kaynaklı olduğu ve içeride bulunmamasının hastalıkla mücadelede önem taşıdığına dikkati çekti.

Bakan Koca, "Dış kaynaklı olduğunda da sizin ülkenin içine bu virüsün girişini önlemeniz gerekiyor. Bu anlamda her türlü tedbiri ve bu kararları erken dönemde almanız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreci çok yakından takip ettiğini vurgulayan Koca, Erdoğan'ın, vatandaşın sağlığının önemsenmesi ve bu noktada her tedbirin en üst düzeyde alınması yönünde talimat verdiğini bildirdi.

Bu çerçevede 8 bakanlık ile Bilim Kurulunun önerilerinin karara çevrildiğini ve hızla uygulandığını anlatan Fahrettin Koca, şöyle devam etti:

"Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı. Ama komşu ülkelerimizde başta İran olmak üzere, Avrupa ülkelerinde başta İtalya olmak üzere ve her geçen gün diğer ülkelerde yayılan bir salgını görüyoruz. Salgın kapımızda. Hatta ben 'içimizde' dediğimde bunu medyadan farklı algılayanlar olmuştu. Şu anlamda içimizde; Avrupa ile bizim şu an 5 ülke ile sınır ve hava yolu kısıtlamamız oldu ama diğer ülkelerle olmadı.

Görüyoruz ki 84 ülkede görülmeye başladı ve her geçen gün bu ülkelerin sayısı artıyor. Yani yurt dışına giden ve yurt dışından dönen herkes potansiyel virüs taşıyıcısı olarak karşımızda."

"AVRUPA'DA AĞIRDAN ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZİ RİSK ALTINA SOKMAKTA"



Bakan Koca, başta bu virüsün belirtilerinin kendisini göstermeyebildiğini, termal kameradan geçerken herhangi bir bulgunun olmayabileceğini, muayenesinde bir belirti-bulgu çıkmayabileceğini anlatarak, 14 gün boyunca bunun hastalık olarak ortaya çıkmayabileceğine değindi.Çıktığı dönemde de sağlık kuruluşuna müracaat edildiğinde ancak tanısının konulabildiğini aktaran Koca, "Dolayısıyla bu anlamda 'içimizde' diye söyledim ve yine bu anlamda her an, bugün, yarın, yarından sonra bu sınırlarımızdaki kontrolsüzlük, Avrupa'daki her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk altına sokmakta." uyarısını yineledi.Fahrettin Koca, bu süreçte vatandaşı daha çok bilgilendirmeye önem verdiklerini dile getirerek, vatandaşların da tüm uyarıları hassasiyetle dikkate almalarını istediklerinin altını çizdi.Bu virüsle mücadelede en önemli unsurun bulaşıcılığın önlenmesi olduğuna işaret eden ve tedaviyle ilgili yapılabileceklerin standardize edilmiş durumda olduğunu aktaran Koca, şunları kaydetti:"Önemli olan bulaşıcığılı önlemek. Bulaşıcılığı önlemek için de vatandaşımızın sadece belirttiğimiz 5 ülke değil, bunun dışında da yurt dışına mümkün mertebe çıkmaması. Rica ediyorum, yurt dışına gidenler de ülkeye dönüşlerinde mutlaka 14 gün evde kendilerini izole etsinler. Eğer dışarı çıkmak istiyorlarsa, maskelerini taksınlar. Eğer herhangi bir gribal enfeksiyon bulgusu başlarsa, o durumda yine maskelerini takıp en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etsinler. Biz vatandaşlarımızla ancak bu mücadeleyi daha başarılı bir şekilde verebiliriz.Eğer bunlara uyulmayıp kalabalık ortamlara gidilip ve yurt dışına gidenlerin istediği gibi davrandığı bir yaklaşım sergilenir, gripli olanın toplumda istediği ortama girmesi söz konusu olursa, yarın ülkemize virüs girdiğinde biz mücadeleyi yapamayız.""60-65 YAŞ ÜSTÜNDEKİLER MÜMKÜN MERTEBE DIŞARI ÇIKMAMALI"O nedenle bu dönemde "14 gün kuralı" olarak altı çizilen tedbire uyumun önem taşıdığına işaret eden Bakan Koca, "Yani yurt dışına giden kişilerin dönüşlerinde 14 gün kendilerini evde izole etmelerini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, riskli vatandaşlarımızın 60-65 yaş üstündekilerin, altta riskli bir hastalık durumu olmasa bile mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını, kalabalık ortamlara girmemelerini istiyoruz. Çünkü, yaşlılar için daha risk oluşturduğunu biliyoruz. Gençlerde ölüm oranın yüzde 0,2 yani binde 2 olduğunu ama yaşlılarda 60 yaş sonrası 85 ve üstüne doğru bu oranın yüzde 15, hatta yüzde 40'lara doğru yükseldiğini biliyoruz." bilgisini paylaştı.Koca, bu nedenle gençlerin bu virüsü taşıdığı, hafif atlattığı ama yaşlı ve riskli hastalara bulaştırıcılığın yüksek olduğunun altını çizdi.Bu anlamda vatandaşların çok dikkatli olmaları, yurt dışına gidip ve dönenlerle temastan kaçınılması gerektiğine dikkati çeken Fahrettin Koca, "Mümkün mertebe 14 günlük zaman diliminde bu temaslar olmamalı. Biz ancak bu şekilde mücadeleyi başarılı götürebiliriz." dedi."THY'NİN ÖNE ÇIKARILMASI İYİ NİYETLE BAĞDAŞMIYOR"Singapur seferi yapan THY uçağında bir yolcuda hastalığın pozitif bulunduğuna dair bilginin dün medyada yaygın bir şekilde yer aldığını ifade eden Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bu vatandaş Fransız vatandaşı, transit bir yolcu. İstanbul aktarmalı ve burada ateşi görülmemiş. Herhangi bir sağlık bulgusu anlamında bizim transit yolcularda termal kamera dışında yaptığımız bir uygulama yok. Dolayısıyla herhangi temas yok. Biz dönüşte bu dönemde yolcu taşımamasını, mürettebatın geldiğinde de uygun bir ortamda 14 gün boyunca gözlem altında tutulmasını, baştan yapılan muayenelerinde de mürettebatta herhangi hastalık bulgusunun olmadığını, numunelerin alındığını söylüyoruz. Onların da sonuçlarını zaten çıktığında paylaşmış oluruz."Söz konusu haberin geceden itibaren "yolcu Türk vatandaşıymış, İstanbul'dan yola çıkmış" gibi verilmesinin ve THY'nin öne çıkarılmasının iyi niyetle bağdaşmadığı değerlendirmesinde bulunan Bakan Koca, "Haberde yolcunun uyruğu veya nereden geldiği gibi önemli bilgilerin eksik verilmiş olmasını, bunun üzerinden binbir söylenti üretilmiş olmasını kamuoyunun takdirine bırakıyorum." ifadesini kullandı.Hastalığın bundan sonra da Türkiye'ye gelmemesi ve bugüne kadar sağlanan bu durumun sürdürülebilir olmasının yalnızca sağlık çalışanları değil vatandaşların gayretiyle de mümkün olduğunu vurgulayan Koca, üzerinde vatandaşların korunma yöntemlerinin yer aldığı afişler hazırlandığını, afişlerin yaygın olarak kullanılacağını söyledi.Umre'den dönen bütün vatandaşların sağlık taramasından geçirildiğini aktaran Fahrettin Koca, şöyle konuştu:"Şu ana kadar herhangi pozitif vaka bulunmadı. Özellikle uçak boş gittiği için sağlık personelimizi gönderip, dönüşte sağlık personelimizle yolculuklarını yapıyorlar. Bu dönemde özellikle mevsimsel grip de çok çok azaldı, 20 bine yakın gelen vatandaşımızın içinde mevsimsel grip olarak daha 15'i geçmedi, normalde oran daha yüksek olur. Bunun da özellikle vatandaşımızın koronavirüs nedeniyle daha hassas davranıp, daha yakın temasları mümkün mertebe yapmadığı ve maskeli dolaştığını biliyoruz. Bu yöntemlerin mevsimsel gribe de ne kadar faydasının olduğunu görmüş olduk."(AA/EMR/ÖK)