Koca: Tüm okullarımız zamanında açılacak

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir." ifadesini kullandı.

"Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var." diyen Sağlık Bakanı Koca, "Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz." şeklinde konruştu.

"BİLİM KURULUMUZ EĞİTİMDE UYULMASI GEREKEN KURALLARI BELİRLEDİ"

Bakan Koca, "Bilim Kurulu'muz eğitimde uyulması gereken uygulanabilir kuralları belirledi. Alınması gereken tedbirler ile ilgili hazırlıklarını tamamladı." dedi.

Yüz yüze eğitime geçişle ilgili Bakan Koca, "Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek." ifadesini kullandı.

"Aşı olmayanlar düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir"

Bakan Koca, "Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayanlar ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir." diyerek, "Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilan edeceğiz." şeklinde konuştu.

"EN YÜKSEK KORUMA SEVİYESİ 3. DOZ İNAKTİF AŞI OLAN VATANDAŞLARIMIZDA"

Bakan Koca, "(Kovid-19) Toplumsal bağışıklığı elde etmiş değiliz. En az iki doz aşı olmadan bağışıklık elde edilemiyor. En az iki doz aşı olmamış kimse kendisini aşı olmuş zannetmemeli." ifadesini kullandı.

"En yüksek korum seviyesi 3 doz inaktif aşı olan vatandaşlarımızda." diyen Koca, "Buna en yakın koruma seviyesi ise iki doz inaktif aşı olup 3. doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızda." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 30 milyon kişi üzerinde yaptığı inceleme ile ilgili, Koca, "Bu veriler dünya kamuoyu tarafından da ilk defa öğrenilecek ve belki de ülkelerin aşı politikalarını değiştirecektir." dedi.