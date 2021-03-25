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Koca: Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon doz Kovid-19 aşısının Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon doz Kovid-19 aşısının Türkiye'ye ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

25 Mart 2021 Perşembe 22:30
Koca: Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon doz Kovid-19 aşısının Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz
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Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı.

“BUGÜN 10 MİLYON DOZ GELDİ, BIONTECH NİSAN BAŞINDA 4,5 MİLYON DOZA ULAŞACAK”

Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

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"Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. (BioNTech aşısı) 1,4 milyon doz ulaştı. Bu, nisan ayı başında 4,5 milyon doza ulaşacak. Ek olarak 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapıldı. Yurt dışından getirerek kullanıma aldığımız aşı toplam 18 milyon dozun üzerinde. Bugün itibarıyla 10 milyon doza tekabül eden, dolumu Türkiye'de yapılacak aşı elimize ulaştı. (Kovid-19 aşısı) Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz. Sputnik aşısının tedariki için görüşmelere başlandı. Uygunluğunun kesinlik kazanmasına dönük test süreci sonrası yaygın kullanıma alınabilecek."

YERLİ AŞI

Bakan Koca, yerli aşıda Faz 2 çalışmalarına ilişkin, "Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan'da yapılacak, nisan ayı sonunda, son aşama olan Faz 3'e geçilecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Koca, Türkiye'de bugün, virüs benzeri parçacık aşısının Faz 1 çalışmalarına başlandığını belirterek, "Bu aşı türü tüm dünyadaki en inovatif aşı adaylarından biridir." dedi.

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Son Güncelleme: 25.03.2021 22:54
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