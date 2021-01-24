Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP’de kriz büyüyor!
UBP’de kriz büyüyor!
Yerli üretime sahip çık!
Yerli üretime sahip çık!
Bir deve hikayesi
Bir deve hikayesi
Bütçe görüşmeleri ve Pilli’nin 2020’sinden 2021’in gerçeklerine
Bütçe görüşmeleri ve Pilli’nin 2020’sinden...
banner376
Flaş Haber
Covid-19 bir can daha aldı
Kapat

Koca: İnaktif aşıların 6,5 milyon dozu yarın sabah Türkiye'de olacak

24 Ocak 2021 Pazar 14:30
Koca: İnaktif aşıların 6,5 milyon dozu yarın sabah Türkiye'de olacak
banner337
banner351

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: “TEDARİK PLANINA UYGUN OLARAK TESLİMATLAR, AŞI PROGRAMI AKSAMADAN DEVAM EDECEK ŞEKİLDE ELİMİZE ULAŞACAK”
TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanacak inaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşının, yarın sabah Türkiye'de olacağını bildirdi.

banner341
Koca, Twitter hesabından, Türkiye'ye yapılacak ikinci aşı sevkiyatına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, paylaşımında, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6,5 milyon doz) aşılar, pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar, aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak." bilgisini verdi.

banner360
Son Güncelleme: 24.01.2021 19:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çavuşoğlu: Nijerya'daki gemi baskınında kaçırılanlar için gerekli tüm temaslar başlatıldı
Çavuşoğlu: Nijerya'daki gemi baskınında kaçırılanlar için gerekli tüm temaslar başlatıldı
Kovid-19'u yenenler en çok eklem ağrıları, halsizlik ve yorgunluktan yakınıyor
Kovid-19'u yenenler en çok eklem ağrıları, halsizlik ve yorgunluktan yakınıyor
1,2 milyon aşı Türkiye'nin tamamına ulaştı
1,2 milyon aşı Türkiye'nin tamamına ulaştı
Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisinin bugün Gabon Port-Gentil Limanı'na ulaşması bekleniyor
Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Türk gemisinin bugün Gabon Port-Gentil Limanı'na ulaşması bekleniyor
FETÖ operasyonunda KKTC'de gözaltına alınan 6 şüpheli asker Türkiye'de
FETÖ operasyonunda KKTC'de gözaltına alınan 6 şüpheli asker Türkiye'de
Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB'den beklentilerini aktardı
Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB'den beklentilerini aktardı
Oktay'dan geçmiş olsun mesajı
Oktay'dan geçmiş olsun mesajı
Türkiye’de 6.289 yeni vaka
Türkiye’de 6.289 yeni vaka
Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17'de sabit bıraktı, dolar geriledi
Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 17'de sabit bıraktı, dolar geriledi
Türkiye’de son 24 saatte 6 bin 435 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de son 24 saatte 6 bin 435 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim