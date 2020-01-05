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KKTC’de vatani görevi sırasında ölen asker şehitler sayıldı

KKTC'de 2016 yılında vatani görevini yaparken rahatsızlanıp hayatını kaybeden İsa Aydoğan'ın Afyonkarahisar'da yaşayan ailesi, verdikleri hukuk mücadelesi sonucunda çocuklarının şehit sayılmasının gururunu yaşıyor.

KKTC’de vatani görevi sırasında ölen asker şehitler sayıldı

KKTC'de 2016 yılında vatani görevini yaparken rahatsızlanıp hayatını kaybeden İsa Aydoğan'ın Afyonkarahisar'da yaşayan ailesi, verdikleri hukuk mücadelesi sonucunda çocuklarının şehit sayılmasının gururunu yaşıyor.

05 Ocak 2020 Pazar 13:34
KKTC’de vatani görevi sırasında ölen asker şehitler sayıldı

Kızılören ilçesi Gülyazı köyü nüfusuna kayıtlı İsa Aydoğan, KKTC'de 2016 yılında piyade onbaşı olarak vatani görevini yaparken rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Oğullarının "şehit" sayılması için Afyonkarahisar İdare Mahkemesinde başlatılan hukuki girişimlerden geçen yılın son günlerinde olumlu yanıt alan Aydoğan ailesi, buruk sevinç yaşadı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, dernek binasında İsa Aydoğan'ın fotoğrafını şehitlerin fotoğraflarının arasına asarak aileye sürpriz yaptı. 

Fotoğrafı görünce duygulanan aile bireyleri, Kumartaşlı'ya teşekkür etti.

Kumartaşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC'de vatani görevini yaparken 22 Ocak 2016'da İsa Aydoğan'ın vefat haberini aldıklarını söyledi.

Cenaze işlemleri sırasında sürekli şehit ailesinin yanında olduklarını belirten Kumartaşlı, "Askerimizin otopsi raporunda 'sebebi bilinemeyen' yazıyordu. 'Sebebi bilinmeyen' derken bu askere ne oldu? Herhangi bir şey mi yedi? Kışlada yanlış bir şey mi oldu? Ne oldu?" dedi.

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Daha sonra şehit babasıyla görüştüklerini anlatan Kumartaşlı, şunları kaydetti:

"Vekaleti bize verirse biz bu işin arkasını bırakmayalım, şehitlik alabilmesi için mücadelemizi başlatalım.' dedik. Ankara'da kendisi de şehit kardeşi olan avukatımızın çabalarıyla geçtiğimiz hafta cumartesi günü Afyonkarahisar'a bağlı Kızılören ilçesinin ikinci şehidi olarak kayıtlara geçti. Mahkeme kararıyla artık İsa Aydoğan, bizim şehitlerimiz arasında. Bugün farklı bir gurur yaşıyoruz. Sevinelim mi, üzülelim mi tam bilemiyoruz."

Kumartaşlı, şehit Aydoğan için kimlik başvurusu yaptıklarını, kimliğin hafta içi gelmesini beklediklerini dile getirdi.

"ŞEHİDİN MEZARI YENİDEN DÜZENLENECEK"

Kumartaşlı, şehit İsa Aydoğan'ın mezarının yeniden düzenleneceğini belirtti.

Aydoğan'ın mezarının diğer şehit mezarları gibi yapılacağını kaydeden Kumartaşlı, "Ailesine de maaş bağlanacak." ifadesini kullandı.

Şehidin annesi Ayşe Aydoğan da oğlunun vefatı sonrasında hep şehit olduğuna inandığını söyledi.


 

Son Güncelleme: 05.01.2020 16:37
Anahtar Kelimeler:
KKTC Asker şehit Sayısı
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