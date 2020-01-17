Kktc Merkez Bankası Faiz Oranlarında İndirime Gitti

Lefkoşa, 17 Ocak 20 (TAK): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası Yönetim Kurulu 17 Ocak 2020 tarihinde, Merkez Bankası nezdindeki Türk Lirası ile yabancı para mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranları ile Türk Lirası reeskont iskonto ve avans işlemleri yıllık faiz oranlarını yeniden belirledi.
Vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 7,25’den yüzde 6,75’e, yabancı parada ise ABD Doları mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,75’den yüzde 0,50’ye indirildi. Euro ve İngiliz Sterlini mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranlarında ise bir değişikliğe gidilmedi.
KKTC Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, belirlenen yeni oranların, 20 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirildi.
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