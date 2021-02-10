KKTC'ye 5 milyon euroluk restorasyon

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, AA muhabirine 2020 faaliyetlerine ve bu yıl yapılması planlanan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

KKTC'YE 5 MİLYON EUROLUK RESTORASYON

Bosna Hersek, Macaristan, Kosova, Afrin'in yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) de önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Ersoy, bunlardan birisinin de Selimiye Camisi'nin restorasyonu olduğunu söyledi.





