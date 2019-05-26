KKTC ve Kars merkezli 12 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Kars merkezli 12 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Operasyonda 1 yarbay, 2 yüzbaşı, 8 üsteğmen, 1 astsubay, 1 uzman çavuş ve 1 sözleşmeli subay gözaltına alındı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.