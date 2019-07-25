“KKTC ve hudutlarda gerekli tedbirler alındı, aksaklık yaşanmadı”

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir , yeni askerlik sistemiyle ilgili geçiş sürecinde, özellikle KKTC ve hudutlarda gerekli tedbirlerin alındığını faaliyetlerde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını söyledi.

Zincir, Bakanlık'ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni askerlik sistemi çerçevesinde terhis olan askerlere ilişkin bilgi veren Albay Zincir, "Bu çerçevede, silah altında bulunan, 6 aylık hizmet süresini tamamlayarak terhise hak kazanan 122 bin yükümlünün tamamının terhis işlemleri tamamlanarak, emniyetli bir şekilde memleketlerine gönderilmeleri sağlanmıştır. Geçiş sürecinde, özellikle KKTC ve hudutlarımızda gerekli tedbirler alınarak devam eden faaliyetlerimizde herhangi bir aksaklık yaşanmamıştır." diye konuştu.

Zincir, 15 Temmuz'dan sonra TSK personel sayısında meydana gelen azalma nedeniyle süratle temin faaliyetlerine başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"19 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla toplam 65 bin 993 (5 bin 321 subay, 9 bin 105 astsubay, 40 bin 41 uzman/erbaş, 11 bin 526 sözleşmeli er) personel temin edilmiştir. Bunlara ilave olarak 3 bin 376 subay adayı ve 2 bin 883 astsubay adayının eğitimi devam etmektedir.

TSK'nin nitelikli ve eğitimli personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak teşkilatlanan Milli Savunma Üniversitesinde, halen misafir askeri öğrenciler dahil toplam 11 bin 61 personel eğitim ve öğrenim görmektedir."