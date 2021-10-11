KKTC, Türkiye'nin 9 ayda en çok çay satışı yaptığı ilk 5 ülke arasında

Türkiye’nin 13 milyon 212 bin dolar gelir elde ettiği çay ihracatını yaptığı başlıca ülkeler arasında KKTC’de de bulunuyor.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yazılı açıklamasında, bu yılın 9 aylık döneminde en çok çay satışının Belçika, Almanya, ABD, Hollanda ve KKTC'ye yapıldığını belirtti.

Gürdoğan, "Geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 10, değer bazında ise yüzde 9 artış sağlanmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan 5 milyonu aşkın Türk nüfusunun Türk çayını tercih etmesi nedeniyle en fazla ihracat bu ülkelere gerçekleştirilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İhracatta ülke sayısının 115'e ulaşmasının önemli bir gelişme olduğuna dikkati çeken Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Ülke çeşitliliğindeki artışa paralel ihraç edilen miktarın daha üst rakamlara ulaşması gerekiyor. Her ülkenin damak tadına ve tüketici tercihlerine uygun ürün üretilmesi ve inovatif ürünlerin geliştirilmesi ile çay ihracatımız daha üst noktalara ulaşabilecektir. Sektörde faaliyet gösteren firmalar bölgemizdeki üniversitelerle iş birliği yaparak inovatif ürünler geliştirebilirler. Birçok ülke çay üreticisi olmamasına rağmen ithal ettiği çayları işleyip ürettiği inovatif ürünlerle dünya piyasalarında söz sahibi olabiliyor."