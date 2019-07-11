KKTC ile koordinasyonu Fuat Oktay yürütecek

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC ile ilgili koordinasyon işlerini yürütmek üzere görevlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili koordinasyon işlerini yürütmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın görevlendirildiği kaydedildi.
Erdoğan, Resmi Gazete'de 6 Temmuz Cumartesi günü "Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu" genelgesi yayımlamıştı.
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC ile ilgili koordinasyon işlerini yürütmek üzere görevlendirildi.