banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103024
ALTIN
380.155
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2994
EURO
7.4179
banner339
Kaçak kumar oynadılar
KAÇAK KUMAR OYNADILAR
Yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
YARGILANMAYI CEZAEVİNDE BEKLEYECEK
Çocuk parkları bugün açılıyor
ÇOCUK PARKLARI BUGÜN AÇILIYOR
Marketten 4 şişe alkollü içki çalan şahıs tutuklandı
YENİBOĞAZİÇİ'NDE HISIZLIK

KKTC'den Şanlıurfa'ya dönen işçiler bayram sevinci yaşıyor

Şanlıurfa’dan narenciye bahçelerinde çalışmak amacıyla geldikleri KKTC’den Türkiye’ye götürülen işçiler, eve dönme mutluluğu yaşıyor.

22 Mayıs 2020 Cuma 18:23
KKTC'den Şanlıurfa'ya dönen işçiler bayram sevinci yaşıyor
banner337
banner345

Şanlıurfa’dan narenciye bahçelerinde çalışmak amacıyla geldikleri KKTC’den Türkiye’ye götürülen işçiler, eve dönme mutluluğu yaşıyor.

Siverek ilçesinden 5 ay önce bahçe işlerinde çalışmak amacıyla KKTC'ye gelen mevsimlik tarım işçileri, buradaki işlerinin bitmesi üzerine Türkiye'ye dönmek istedi.

AA’nın haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dönemeyen işçiler, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı Kasım Gülpınar'a taleplerini iletti.

banner341
Gülpınar'ın da durumu ilgili bakanlıklara iletmesiyle işçilerin KKTC'den yurda getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen vapur seferiyle Türkiye’ye gidebilen işçiler, karantina sürecini evlerinde geçirmek üzere Şanlıurfa'ya ulaştı.

Siverek ilçesine dönen işçilerden Memduh Tekdemir, yaptığı açıklamada, bayram öncesi eve dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İşçilerden Veysi Tekdemir de çocuklarına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Son Güncelleme: 22.05.2020 18:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan kişiye, Sivas Valiliğinden izin çıktı
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan kişiye, Sivas Valiliğinden izin çıktı
Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,25'e indirdi
Türkiye Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,25'e indirdi
Türkiye’de Kovid-19 Nedeniyle Bu Yıl Bayram Namazı Kılınmayacak
Türkiye’de Kovid-19 Nedeniyle Bu Yıl Bayram Namazı Kılınmayacak
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
THY dış hat seferlerinin durdurulmasını 10 Haziran’a kadar uzattı
THY dış hat seferlerinin durdurulmasını 10 Haziran’a kadar uzattı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi
Türkiye’den İsrail’e Batı Şeria Tepkisi
Türkiye’den İsrail’e Batı Şeria Tepkisi
Türkiye’de yeni vaka sayısı ve can kaybında düşüş sürüyor
Türkiye’de yeni vaka sayısı ve can kaybında düşüş sürüyor
THY’den 19 Mayıs’a özel uçuş
THY’den 19 Mayıs’a özel uçuş
Türkiye’de son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti, 1158 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Türkiye’de son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti, 1158 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim