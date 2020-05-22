KKTC'den Şanlıurfa'ya dönen işçiler bayram sevinci yaşıyor

Şanlıurfa’dan narenciye bahçelerinde çalışmak amacıyla geldikleri KKTC’den Türkiye’ye götürülen işçiler, eve dönme mutluluğu yaşıyor.

Siverek ilçesinden 5 ay önce bahçe işlerinde çalışmak amacıyla KKTC'ye gelen mevsimlik tarım işçileri, buradaki işlerinin bitmesi üzerine Türkiye'ye dönmek istedi.

AA’nın haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dönemeyen işçiler, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı Kasım Gülpınar'a taleplerini iletti.

Gülpınar'ın da durumu ilgili bakanlıklara iletmesiyle işçilerin KKTC'den yurda getirilmesi için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen vapur seferiyle Türkiye’ye gidebilen işçiler, karantina sürecini evlerinde geçirmek üzere Şanlıurfa'ya ulaştı.

Siverek ilçesine dönen işçilerden Memduh Tekdemir, yaptığı açıklamada, bayram öncesi eve dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İşçilerden Veysi Tekdemir de çocuklarına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi.