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KKTC'de yakalanan FETÖ'nün “mahrem imamı“na 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi

25 Mart 2021 Perşembe 17:15
KKTC'de yakalanan FETÖ'nün “mahrem imamı“na 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi
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Türkiye Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye İçişleri Bakanlığı, Türkiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve KKTC polisinin koordinasyonuyla KKTC'de yakalanarak Hatay'da tutuklanan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan FETÖ'nün "mahrem imamı" Ahmet Yiğit'e (31), ilk duruşmada 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yiğit, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ve ailesi salonda hazır bulundu.

Sanık Yiğit, savunmasında, bu yapıya isteyerek katılmadığını, maddi imkansızlıklar nedeniyle yapının içerisinde yer aldığını öne sürdü.

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Pişman olduğunu dile getiren Yiğit, savunmasına şöyle devam etti:

"Bu yapıya 2008 yılında eğitimim sırasında katıldım. 2009-2012 yıllarındaki üniversite eğitimim sırasında da Elazığ'da yapının içerisindeydim. Mezun olduktan sonra yapı beni iş için Ankara'ya çağırdı. Orada çalışırken Allah rızası için dini sohbetler vermemi istediler. Mahrem yapı içerisinde olduğum doğrudur. Pişmanım, bu yapı bir terör örgütüdür, Fetullah Gülen de terör örgütünün lideridir. Bunu sonradan anladım. Kıbrıs'a da çalışmak için gittim, hakkımda yakalama kararı olduğunu bilmiyordum."

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı ve örgüt içerisinde Elazığ, Ankara ve Sakarya'da polis memurları ve adaylarından sorumlu olduğunu, kod adı kullandığı gerekçesiyle üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediğini belirterek cezalandırılmasını istedi. İddia makamı ayrıca sanık için, örgüt üyelerinin tespitine yönelik örgüt içerisindeki konumuna uygun faydalı bilgiler verdiği gözetilerek etkin pişmanlık indiriminin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti de sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl 15 ay hapis cezası verdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılan sanığın cezası 4 yıl 6 aya indirilerek tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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Son Güncelleme: 25.03.2021 20:12
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