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KKTC bağlantılı internet sitelerinde bahis oynattığı ileri sürülen 96 zanlı gözaltına alındı

KKTC bağlantılı internet sitelerinde bahis oynattığı ileri sürülen 96 zanlı gözaltına alındı

19 Şubat 2019 Salı 10:31
KKTC bağlantılı internet sitelerinde bahis oynattığı ileri sürülen 96 zanlı gözaltına alındı

ADANA MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

Adana merkezli 11 ilde başlatılan yasa dışı bahis operasyonu kapsamında KKTC bağlantılı internet sitelerinde bahis oynattığı ileri sürülen 96 zanlı gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen 146 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana, Şırnak, Konya, Antalya, Gaziantep, İzmir, Çanakkale, İstanbul, Aydın, Mersin ve Adıyaman'da şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin adreslerinde yaptıkları aramalarda bazı dijital materyallere el koydu.

Operasyonda, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 96 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan diğer 50 zanlı aranıyor.

"HESAPLARDA 30 MİLYON 240 BİN LİRA PARA HAREKETİ"

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, KKTC bağlantılı internet sitelerinde bahis oynatan yasa dışı bahis örgütünün, kazandığı yüklü miktardaki paraları yurt dışına aktararak devleti zarara uğrattıklarının değerlendirildiği bildirildi.

Operasyonda 96 şüphelinin yakalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalarda, suç örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen bin 520 hesaptan 278'inde bugüne kadar yapılan incelemede, 30 milyon 240 bin lira para hareketi olduğu belirlenmiştir. Şüphelilere ait bloke kararı aldırılan bin 242 hesaptaki incelemeler ise devam etmektedir. Öte yandan, şüphelilerin yasa dışı bahis oynatmaktan kazandığı değerlendirilen 611 bin 500 lira ile 21 araç ve toplam 60 bin metrekare büyüklüğündeki 23 ayrı taşınmaza mahkeme kararı gereğince el konulmuştur."

Son Güncelleme: 19.02.2019 13:38
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